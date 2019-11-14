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РИА Новости

Захарова прокомментировала задержание двух российских моряков в Греции

17:50 14.11.2019
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. МИД РФ занимается вопросом задержания двух российских моряков в Греции, заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова.
Ранее служба береговой охраны Греции сообщила, что 2 ноября юго-западнее Родоса было задержано судно, на борту которого находились 62 человека. В сопровождении катеров береговой охраны судно было доставлено в порт Родоса, где были установлены и арестованы два иностранца - перевозчики мигрантов. Речь идет о гражданах РФ А.С. Маленкове и Р.Д. Беленко, которые подозреваются в перевозке нелегальных мигрантов в Грецию из Турции.
"Мы занимаемся этим вопросом. И посольство, и наши специалисты в центре занимаются этим вопросом", - сказала Захарова на брифинге.
По информации родственников, моряк Алексей Маленков из Уссурийска поехал в Турцию на заработки. Знакомый из Сочи предложил перевозить туристов из Турции в Италию. В первый же рейс судно попало в шторм, отклонилось от курса и оказалось в территориальных водах Греции, где его задержала береговая охрана. По словам родственников, вместо туристов на борту оказались нелегальные мигранты. За их перевозку грозит до 600 лет тюрьмы.
Представители Российского профессионального союза моряков и Международной федерации транспортных рабочих (ITF) сообщили РИА Новости, что не получали обращений моряков по данной ситуации.
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Мария ЗахароваМИД РФГрецияРоссияВ мире
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