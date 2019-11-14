Захарова прокомментировала задержание двух российских моряков в Греции

МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. МИД РФ занимается вопросом задержания двух российских моряков в МИД РФ занимается вопросом задержания двух российских моряков в Греции , заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова

Ранее служба береговой охраны Греции сообщила, что 2 ноября юго-западнее Родоса было задержано судно, на борту которого находились 62 человека. В сопровождении катеров береговой охраны судно было доставлено в порт Родоса, где были установлены и арестованы два иностранца - перевозчики мигрантов. Речь идет о гражданах РФ А.С. Маленкове и Р.Д. Беленко, которые подозреваются в перевозке нелегальных мигрантов в Грецию из Турции.

"Мы занимаемся этим вопросом. И посольство, и наши специалисты в центре занимаются этим вопросом", - сказала Захарова на брифинге.

По информации родственников, моряк Алексей Маленков из Уссурийска поехал в Турцию на заработки. Знакомый из Сочи предложил перевозить туристов из Турции в Италию. В первый же рейс судно попало в шторм, отклонилось от курса и оказалось в территориальных водах Греции, где его задержала береговая охрана. По словам родственников, вместо туристов на борту оказались нелегальные мигранты. За их перевозку грозит до 600 лет тюрьмы.