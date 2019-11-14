Депутат Госдумы оценил последствия раскола мирового православия

МОСКВА, 14 ноя – РИА Новости. Углубляющийся раскол в мировом православии может негативно повлиять на отношения между народами и культурные связи между ними, заявил в четверг президент Межпарламентской ассамблеи православия (МАП), депутат Госдумы РФ Углубляющийся раскол в мировом православии может негативно повлиять на отношения между народами и культурные связи между ними, заявил в четверг президент Межпарламентской ассамблеи православия (МАП), депутат Госдумы РФ Сергей Гаврилов на заседании секретариата МАП в Афинах.

По словам Гаврилова, сейчас христианский мир переживает сложнейший период своей истории и стоит перед угрозой раскола, к которому приводят "противоречия между разными православными Церквями".

"Накапливающиеся и углубляющиеся разногласия между нами способны в будущем привести к глубокому нарушению канонического единства нашего православного мира. Это может негативно повлиять на отношения между нашими народами, на объем и характер культурных связей, на осуществление общих гуманитарных проектов, отразиться на географии паломничества", - сказал Гаврилов, слова которого приводит его пресс-служба.

Хотя вопросы церковного права и канонического единства Церкви находятся вне сферы ответственности светских властей, продолжил Гаврилов, "нельзя оставаться безучастными к тем последствиям церковных споров и разногласий, которые напрямую затрагивают гражданские права и свободы верующих в разных странах". При этом парламентарий передал секретариату Ассамблеи материалы, содержащие факты гонений на православную церковь на Украине, пояснив, что "ситуация с правами верующих на Украине остается тяжелой".

"Противоправным образом захватываются десятки храмов Украинской православной церкви, тысячи наших единоверцев становятся беженцами, а местные радикальные элементы, от действий которых пострадали сотни людей, до сих пор остаются безнаказанными. Нападения продолжаются и сейчас… Радикалы оказывают давление на священников и мирян при попустительстве украинских властей", - признал Гаврилов, назвав все происходящее на Украине "терроризмом".

Он призвал членов МАП обратить внимание на вопрос надлежащего исполнения государственными властями функции обеспечения и защиты как права собственности существующих церковных организаций на принадлежащие им церковные здания и сооружения, так и права беспрепятственного пользования ими.

Ранее президент Фонда единства православных народов (ФЕПН) Валерий Алексеев заявил об игнорировании Межпарламентской ассамблеей православия проблемы с церковным расколом на Украине и действий инициатора раскола Константинопольского патриарха Варфоломея. Алексеев направил открытое письмо в адрес руководства и секретариата МАП "по поводу кризиса в Межпарламентской ассамблее православия".

В частности, он отметил, что "украинский церковный раскол, вызвавший большие общественно-политические потрясения, инициированный политическими силами этой страны и поддержанный политическими силами других стран, должен был стать предметом самого пристального рассмотрения в Межпарламентской ассамблее православия, однако этот вопрос под давлением руководства МАП был исключен из актуальной повестки Ассамблеи". По мнению Алексеева, это говорит о "существенных изъянах в организационных принципах МАП и требует немедленного и всестороннего обсуждения всеми участниками".