Защита обжаловала арест главы ГУФСИН по Ростовской области

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 ноя – РИА Новости, Юлия Насулина. Ленинский районный суд Ростова-на-Дону получил жалобу на заключение под стражу начальника областного главка Ленинский районный суд Ростова-на-Дону получил жалобу на заключение под стражу начальника областного главка ФСИН Муслима Даххаева, сообщил РИА Новости представитель суда.

Накануне вечером Ленинский суд санкционировал арест Даххаева до 12 января. Сейчас он находится в СИЗО.

"Жалоба поступила", - сказал представитель суда, не уточнив, назначена ли она к рассмотрению.

Адвокат Даххаева Александр Заманский рассказал РИА Новости, что жалобу на решение по избранию меры пресечения его подзащитному подал именно он.

По информации адвоката, Даххаева подозревают в одном эпизоде, связанном с разглашением "определенного документа". При этом, по его словам, разглашение гостайны ему вменяется единоличное, без соучастия. Подробности дела не раскрываются из-за секретности.