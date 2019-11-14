Ярмарки вакансий для людей с ограниченными возможностями пройдут в Туве

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Ярмарки вакансий для людей с ограниченными возможностями будут проходить в Республике Тыва с 1 по 10 декабря. Как сообщается на официальном сайте региона, будет также организован день открытых дверей в организациях.

В рамках программы проведут медико-социальные мероприятия. Специалисты управлений труда и социального развития посетят на дому маломобильных инвалидов. Люди с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, проживающие в Кызылском доме-интернате для престарелых и инвалидов, смогут воспользоваться услугами социальной парикмахерской. Кроме того, в центрах социальной помощи семье и детям с 2 по 6 декабря будут проводить встречи с родителями детей-инвалидов по вопросам медико-социальной экспертизы и реабилитации.

Организаторы мероприятия, приуроченного к Международному дню инвалидов (3 декабря. – Прим. ред.), не обойдут вниманием и культурно-массовые и спортивные направления. С 25 ноября по 17 декабря будет проходить ежегодный заочный конкурс "Новогодняя мастерская", организованный центром развития дополнительного образования, а 1 декабря пройдет спартакиада среди лиц с ограниченными возможностями.