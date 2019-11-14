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РИА Новости

Ярмарки вакансий для людей с ограниченными возможностями пройдут в Туве

17:07 14.11.2019 (обновлено: 17:08 14.11.2019)
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© РИА Новости / Виталий БелоусовПосетитель на специализированной ярмарке вакансий для инвалидов
Посетитель на специализированной ярмарке вакансий для инвалидов
© РИА Новости / Виталий Белоусов
МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Ярмарки вакансий для людей с ограниченными возможностями будут проходить в Республике Тыва с 1 по 10 декабря. Как сообщается на официальном сайте региона, будет также организован день открытых дверей в организациях.
В рамках программы проведут медико-социальные мероприятия. Специалисты управлений труда и социального развития посетят на дому маломобильных инвалидов. Люди с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, проживающие в Кызылском доме-интернате для престарелых и инвалидов, смогут воспользоваться услугами социальной парикмахерской. Кроме того, в центрах социальной помощи семье и детям с 2 по 6 декабря будут проводить встречи с родителями детей-инвалидов по вопросам медико-социальной экспертизы и реабилитации.
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Организаторы мероприятия, приуроченного к Международному дню инвалидов (3 декабря. – Прим. ред.), не обойдут вниманием и культурно-массовые и спортивные направления. С 25 ноября по 17 декабря будет проходить ежегодный заочный конкурс "Новогодняя мастерская", организованный центром развития дополнительного образования, а 1 декабря пройдет спартакиада среди лиц с ограниченными возможностями.
Международный день инвалидов отмечается во всем мире ежегодно 3 декабря. Его цель — продвижение прав инвалидов во всех сферах общественной жизни, а также привлечение внимания широкой общественности к проблемам инвалидов.
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