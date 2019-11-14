В ходе протестов в Боливии в среду задержали более 40 человек

Большинство задержанных имеют судимость. Кроме того, стало известно, что они получали деньги за то, чтобы совершать незаконные действия во время демонстраций, отмечает газета.
По словам главы Управления по криминальному анализу и разведке (DACI), задержанные получали оплату от представителей бывшей власти.
В среду группа ополченцев "Красные пончо" организовала марш в направлении правительственных кварталов, чтобы потребовать отставки временного президента Жанин Аньес, которая накануне приняла полномочия. Полиция и армия Ла-Паса начали применять дубинки и слезоточивый газ для разгона сторонников Эво Моралеса.
На состоявшихся 20 октября выборах Моралес одержал победу уже в первом туре, но его основной соперник Карлос Меса не признал результаты голосования. В воскресенье вооруженные силы Боливии призвали Моралеса покинуть пост для обеспечения стабильности в стране, после чего он объявил об отставке. Все высшее руководство страны также ушло в отставку, власть приняла оппозиционный вице-спикер сената.
Экс-президент и вице-президент получили убежище в Мексике и были эвакуированы из страны самолетом мексиканских ВВС. На территории посольства Мексики в Ла-Пасе также укрылись 20 боливийских чиновников и депутатов, опасающихся за свою безопасность.