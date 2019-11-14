Тюменская область готова к сотрудничеству с отечественной оборонкой

ТЮМЕНЬ, 14 ноя – РИА Новости. Тюменская область готова сотрудничать с российскими оборонными предприятиями в рамках реализации национальных проектов, заявил глава региона Александр Моор на заседании думской комиссии по правовому обеспечению развития организаций оборонно-промышленного комплекса в Тюмени.
Он считает, что отечественные инновационные оборонные предприятия должны активно участвовать в реализации таких проектов, как "Умный город" и "Безопасный город", а также в создании и развитии современных телекоммуникационных систем.
"Поставлены серьезные задачи по диверсификации оборонно-промышленного комплекса. Тюменская область готова активно участвовать в их решении, стать партнером в реализации пилотных проектов в этой сфере, площадкой для внедрения инновационных технологий. Мы с удовольствием воспользуемся возможностями для взаимодействия с ведущими оборонными предприятиями", – заявил глава региона.
Моор подчеркнул, что огромные средства, которые выделяются на реализацию национальных проектов, должны работать на развитие российской экономики и поддержку отечественных производителей.