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Иллюстрация - Тюменская область
Тюменская область
2019-11-14T16:53Z
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РИА Новости

Тюменская область готова к сотрудничеству с отечественной оборонкой

16:53 14.11.2019
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкВоенная техника в цехе Конструкторского бюро приборостроения имени академика А. Г. Шипунова
Военная техника в цехе Конструкторского бюро приборостроения имени академика А. Г. Шипунова
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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ТЮМЕНЬ, 14 ноя – РИА Новости. Тюменская область готова сотрудничать с российскими оборонными предприятиями в рамках реализации национальных проектов, заявил глава региона Александр Моор на заседании думской комиссии по правовому обеспечению развития организаций оборонно-промышленного комплекса в Тюмени.
Он считает, что отечественные инновационные оборонные предприятия должны активно участвовать в реализации таких проектов, как "Умный город" и "Безопасный город", а также в создании и развитии современных телекоммуникационных систем.

"Поставлены серьезные задачи по диверсификации оборонно-промышленного комплекса. Тюменская область готова активно участвовать в их решении, стать партнером в реализации пилотных проектов в этой сфере, площадкой для внедрения инновационных технологий. Мы с удовольствием воспользуемся возможностями для взаимодействия с ведущими оборонными предприятиями", – заявил глава региона.

Моор подчеркнул, что огромные средства, которые выделяются на реализацию национальных проектов, должны работать на развитие российской экономики и поддержку отечественных производителей.
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Тюменская областьАлександр МоорЭкономика
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