Тюменская область готова к сотрудничеству с отечественной оборонкой

"Поставлены серьезные задачи по диверсификации оборонно-промышленного комплекса. Тюменская область готова активно участвовать в их решении, стать партнером в реализации пилотных проектов в этой сфере, площадкой для внедрения инновационных технологий. Мы с удовольствием воспользуемся возможностями для взаимодействия с ведущими оборонными предприятиями", – заявил глава региона.