В МИД ответили на заявления о причастности России к беспорядкам в Чили

МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Утверждения о причастности России к беспорядкам в Утверждения о причастности России к беспорядкам в Чили - это спекуляции, авторы этих "вбросов" пытаются ухудшить отношения этой страны с РФ, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова

"Ситуация в Чили остается сложной. Продолжающиеся в этой стране масштабные антиправительственные выступления, вызванные глубокими внутренними проблемами, копились там еще со времен Пиночета (Аугусто, бывший президент Чили - ред.)", - отметила Захарова на брифинге.

"Что касается так называемого "российского участия" в событиях в Чили, то, по-моему, спекуляции на этот счет звучат почему-то исключительно со стороны американского истеблишмента, в то время как у чилийской стороны ни вопросов, ни претензий по этому поводу к России не было и нет. Нам известно об отдельных попытках антироссийских провокаций в чилийском сегменте социальных сетей, случаях фабрикования страниц в интернете, там размещалась информация на таком специфическом, странном русском языке в поддержку беспорядков, очевидно, что делалось это для того, чтобы впоследствии и во время беспорядков обвинить Россию в столь "традиционных" вещах, а именно - во вмешательстве", - уточнила представитель МИД РФ.

По ее словам, такие попытки дискредитируют тех, кто их предпринимает, или тех, кто на них ссылается. "Мы, безусловно, реагируем на все подобные материалы, в установленном порядке обращаем внимание компетентных органов Чили в целях предотвращения какого-либо недопонимания, учитывая развитие наших двусторонних отношений, так как, безусловно, одна из главных задач - это ухудшение двусторонних отношений между нашими странами путем таких вбросов. Как мы неоднократно подчеркивали, Россия, в отличие от некоторых представителей мирового сообщества, не практикует вмешательство во внутренние дела других государств", - заключила Захарова.