В Омске следователя арестовали по подозрению во взятке в 250 тысяч рублей

"По версии следствия, руководитель следственного органа получил через посредника в виде взятки денежные средства в сумме 250 тысяч рублей за совершение ряда незаконных действий в пользу взяткодателя. В настоящее время сотрудник следственного управления уволен, по ходатайству следственных органов ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в отношении посредника избрана мера пресечения - домашний арест", - рассказали в управлении.