В Омске следователя арестовали по подозрению во взятке в 250 тысяч рублей

НОВОСИБИРСК, 14 ноя – РИА Новости. Следственные органы в Омской области на основании материалов УФСБ возбудили уголовное дело в отношении руководителя следственного отдела, подозреваемого в получении крупной взятки, он арестован, сообщает в четверг следственное управление СК РФ по региону.
"Руководителем следственного управления СК РФ по Омской области по материалам оперативно-розыскной деятельности, представленным УФСБ России по Омской области, возбуждено уголовное дело в отношении руководителя одного из территориальных следственных отделов СУСКР по Омской области", - говорится в сообщении.
В управлении уточнили, что следователь подозревается в получении взятки. Также уголовное дело возбуждено в отношении адвоката, который подозревается в посредничестве при ее получении.
"По версии следствия, руководитель следственного органа получил через посредника в виде взятки денежные средства в сумме 250 тысяч рублей за совершение ряда незаконных действий в пользу взяткодателя. В настоящее время сотрудник следственного управления уволен, по ходатайству следственных органов ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в отношении посредника избрана мера пресечения - домашний арест", - рассказали в управлении.