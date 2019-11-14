Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-14T16:19Z
https://ria.ru/20191114/1560940022.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/152222/71/1522227149_0:0:1036:583_1036x0_80_0_0_0b84bf1b1035cbc6b3853ff25da5ba18.jpg
РИА Новости

В Омске следователя арестовали по подозрению во взятке в 250 тысяч рублей

16:19 14.11.2019
279
© Фото : Следственный комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : Следственный комитет Российской Федерации
Автомобиль Следственного комитета РФ . Архивное фото
НОВОСИБИРСК, 14 ноя – РИА Новости. Следственные органы в Омской области на основании материалов УФСБ возбудили уголовное дело в отношении руководителя следственного отдела, подозреваемого в получении крупной взятки, он арестован, сообщает в четверг следственное управление СК РФ по региону.
"Руководителем следственного управления СК РФ по Омской области по материалам оперативно-розыскной деятельности, представленным УФСБ России по Омской области, возбуждено уголовное дело в отношении руководителя одного из территориальных следственных отделов СУСКР по Омской области", - говорится в сообщении.
В Москве пойманный на взятке полицейский попытался съесть 10 тысяч рублей
6 ноября, 16:55
Полицейский в Москве пытался съесть 10 тысяч рублей взятки. Не получилось
В управлении уточнили, что следователь подозревается в получении взятки. Также уголовное дело возбуждено в отношении адвоката, который подозревается в посредничестве при ее получении.
"По версии следствия, руководитель следственного органа получил через посредника в виде взятки денежные средства в сумме 250 тысяч рублей за совершение ряда незаконных действий в пользу взяткодателя. В настоящее время сотрудник следственного управления уволен, по ходатайству следственных органов ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в отношении посредника избрана мера пресечения - домашний арест", - рассказали в управлении.
Автомобиль Следственного комитета РФ
5 ноября, 16:36
В Петербурге двух таможенников задержали за взятки от контрабандистов
600000
Обсудить 0
Следственный комитет РФОмскРоссияПроисшествия
Рекомендуем
Статуя Фемиды в суде
Суд в Москве прекратил банкротство Ананьева, экс-бенефициара Промсвязьбанка
Липецкая кондитерская фабрика Roshen
В Калуге рассмотрят кассационную жалобу липецкой фабрики "Рошен"
Сотрудник правоохранительных органов у здания Амурского колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства в Благовещенске, где произошла стрельба
Эксперт раскритиковал систему отбора охраны колледжей
Кадр из мультсериала Симпсоны
Студия Disney убрала из "Симпсонов" эпизод с Майклом Джексоном
Автомобили правоохранительных служб у здания Амурского колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства в Благовещенске, где произошла стрельба
Студент колледжа в Благовещенске рассказал, как в него целился стрелок
Взятка
Экс-руководителя амурского Росреестра осудили на три года за взятку
Железнодорожный вокзал в Симферополе
Хакеры пытались атаковать сайт по продаже билетов на поезда в Крым
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции по итогам встречи
Песков: договоренностей о телефонном разговоре Путина и Эрдогана пока нет
Экс-председатель правления ПАО Промсвязьбанк Дмитрий Ананьев
В Москве рассмотрят дело о банкротстве Дмитрия Ананьева
Полиция
Псковская полиция проверит видео с чиновником, оскорбившим полицейских
Президент РФ Владимир Путин
Путин обратится с посланием к Федеральному собранию в 2020 году
Мужчина покупает билеты на железнодорожном вокзале в Симферополе
В каждом поезде в Крым будет вагон-ресторан
Президент РФ Владимир Путин
Большая пресс-конференция Путина пройдет во второй половине декабря
Мужчина покупает билеты на железнодорожном вокзале в Симферополе
Оператор поездов в Крым пообещал, что цены на билеты будут ниже авиационных
Ги Лалиберте (Guy Laliberté) - основатель Cirque du Soleil
Суд не стал арестовывать основателя Cirque du Soleil по делу о наркотиках
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:40Около 70 тысяч человек до сих пор не вернулись в места проживания в Сирии
01:31В госдепе дискредитировали и уволили сотрудницу иранского происхождения
01:29Бузова анонсировала поездку на Евровидение
01:25Хоакин Феникс объяснил, почему не комментировал насилие в "Джокере"
01:23Водительские права Брежнева продали на торгах за 1,55 миллиона рублей
01:19Российский дипломат призвал США вернуть Сирии ее нефтяные месторождения
01:10Новым премьером Ливана станет 75-летний экс-министр финансов
01:07В сенате США ожидают "скорых" новых решений Турции по С-400
01:04Адвокат Соколова рассказал, как историка спасают от "потери рассудка"
01:02Завершение строительства российского сегмента МКС вновь отложили
00:59Снегопад на юго-востоке Франции оставил без света 140 тысяч домов
00:57Белоруссия усилит охрану границы по контуру Чернобыльской зоны
00:48Президент Чехии рассказал, что объединяет его и Трампа
00:46НАТО заменит самолеты AWACS машинами с искусственным интеллектом
00:34Путин считает реальной цель выхода на товарооборот с КНР в $200 миллиардов
00:32Страны НАТО приобрели пять беспилотников Global Hawk для ведения разведки
00:32Минэнерго ожидает успешного прохождения отопительного сезона
00:30Лукашевич заявил, что давление на СМИ на Украине вызывает тревогу
00:27Экипаж МКС в открытом космосе начнет ремонт магнитного альфа-спектрометра
00:26В Новой Москве потушили пожар в хостеле
Лента новостейМолния