Пресс-конференция к Международному дню отказа от курения

19 ноября в 10:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится мультимедийная пресс-конференция главного внештатного специалиста психиатра-нарколога Департамента здравоохранения города Москвы и Министерства здравоохранения Российской Федерации Евгения БРЮНА, приуроченная к Международному дню отказа от курения, который отмечается в этом году 21 ноября.
Никотин – токсичное вещество. Любое потребление смертельно опасно, в том числе и с помощью современных систем нагревания табака или средств доставки никотина в организм. Список таких устройств огромен.
В рамках мероприятия речь пойдет о регулировании и об опасностях употребления табака, о защите некурящих и помощи зависимым, а также о задачах популяризации здорового образа жизни. Каждый желающий сможет проверить уровень угарного газа в своем организме с помощью специального аппарата.
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Никотин – токсичное вещество. Любое потребление смертельно опасно, в том числе и с помощью современных систем нагревания табака или средств доставки никотина в организм. Список таких устройств огромен.
В рамках мероприятия речь пойдет о регулировании и об опасностях употребления табака, о защите некурящих и помощи зависимым, а также о задачах популяризации здорового образа жизни. Каждый желающий сможет проверить уровень угарного газа в своем организме с помощью специального аппарата.
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Президентский зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/