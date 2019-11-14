Россия приветствует прекращение огня между Израилем и "Исламским джихадом"

"Мы приветствуем договоренности между Израилем и палестинским движением "Исламский джихад" о прекращении огня, договоренность была достигнута благодаря усилиям Египта и вступила в силу сегодня утром. Мы надеемся, что она станет прологом к устойчивой деэскалации. Призываем израильтян и палестинцев проявлять сдержанность и не допускать новых вспышек насилия", - сказала Захарова на брифинге.