Россия приветствует прекращение огня между Израилем и "Исламским джихадом"

МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Россия приветствует договоренности о прекращении огня между Израилем и палестинской группировкой "Исламский джихад", надеется, что этот шаг послужит прологом к устойчивой деэскалации, заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее сообщалось, что палестинская группировка "Исламский джихад" договорилась с Израилем о прекращении огня. По данным СМИ, перемирие вступило в силу в 5.30 по местному времени (6.30 мск).
"Мы приветствуем договоренности между Израилем и палестинским движением "Исламский джихад" о прекращении огня, договоренность была достигнута благодаря усилиям Египта и вступила в силу сегодня утром. Мы надеемся, что она станет прологом к устойчивой деэскалации. Призываем израильтян и палестинцев проявлять сдержанность и не допускать новых вспышек насилия", - сказала Захарова на брифинге.
Крупнейшее за последние месяцы обострение на границах палестинского анклава произошло после ликвидации израильскими ВВС командира "Исламского джихада" в Газе Бахи Абу аль-Ата в ночь на вторник.