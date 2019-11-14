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РИА Новости

Жители Якутии назвали заблудившегося фламинго в честь реки

15:55 14.11.2019 (обновлено: 15:56 14.11.2019)
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© AFP 2019 / Jorge GuerreroФламинго
Фламинго
© AFP 2019 / Jorge Guerrero
Фламинго. Архивное фото
ЯКУТСК, 14 ноя – РИА Новости. Жители назвали обнаруженного в Нюрбинском районе Якутии и доставленного в республиканский зоопарк розового фламинго в честь реки Марха, сообщает пресс-служба минэкологии республики.
Ранее сообщалось, что дальнейшая судьба птицы зависит от решения якутского управления Росприроднадзора. Если федеральный природоохранный орган разрешит изъятие птицы из естественной среды обитания, фламинго оставят для дальнейшего содержания в республиканском зоопарке "Орто-Дойду".
Фламинго в Нюрбинском районе
11 ноября, 11:03
Минэкологии проверит сообщение об обнаружении фламинго в якутском селе
В четверг розового фламинго доставили самолетом в Якутск, где птица пройдет диагностику и реабилитационные процедуры.
"Как стало известно, жители Нюрбинского улуса назвали необычную гостью Марха, в честь реки Марха", - отметили в ведомстве.
Заместитель директора зоопарка "Орто-дойду" Наталья Сафонова рассказала, что перелет птица перенесла хорошо, состояние удовлетворительное.
"По прибытии в зоопарк фламинго поместили в специальный вольер, начала кушать, угостили рыбным фаршем и гаммарусом, постепенно в ее рацион будем добавлять овощи. Примерно месяц птица будет на карантине, под постоянным наблюдением ветеринаров. Огромная благодарность авиакомпании "Полярные авиалинии" и Нюрбинскому комитету государственного экологического надзора", - сказала она.
Ранее в соцсетях и СМИ появилась информация, что жители села Хатын-Сысы Нюрбинского района Якутии обнаружили на озере Былах случайно залетевшего в эти края серого фламинго. В местной администрации подтвердили, что 10 ноября необычную для Якутии птицу увидели и взяли на базу коневоды. В минэкологии тоже сообщили, что информация достоверна. В нюрбинский комитет государственного экологического надзора обратились табунщики, которые обнаружили необычную птицу и доставили ее в город Нюрба. Специалисты установили, что это розовый фламинго.
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Полярные авиалинииРосприроднадзорЯкутияНюрбинский районОбщество
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