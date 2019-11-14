Жители Якутии назвали заблудившегося фламинго в честь реки

Ранее в соцсетях и СМИ появилась информация, что жители села Хатын-Сысы Нюрбинского района Якутии обнаружили на озере Былах случайно залетевшего в эти края серого фламинго. В местной администрации подтвердили, что 10 ноября необычную для Якутии птицу увидели и взяли на базу коневоды. В минэкологии тоже сообщили, что информация достоверна. В нюрбинский комитет государственного экологического надзора обратились табунщики, которые обнаружили необычную птицу и доставили ее в город Нюрба. Специалисты установили, что это розовый фламинго.