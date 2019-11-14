МИД порекомендовал россиянам отложить поездки в Боливию

МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. МИД РФ рекомендует россиянам отложить запланированные в Боливию поездки до снижения напряженности в стране.

Выступая в ходе брифинга в Москве официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала, что "в связи со сложной обстановкой в этом государстве (Боливии), обострением ситуации в сфере безопасности, что, как вы понимаете, резко ограничивает, в том числе в возможности оказания консульской помощи, поездки в эту страну, переезды по ее территории влекут за собой очень высокую степень риска".

"В этой связи мы рекомендуем российским гражданам отложить запланированные ранее поездки на более поздние сроки до момента снижения напряженности, а также проявлять крайнюю осторожность в своих действиях в перемещениях по территории этого государства", - сказала она.

Захарова добавила, что "мы рекомендуем иметь ввиду возможные транспортные проблемы, в том числе внутренние международные авиалинии, а также находиться в контакте с представителями соответствующих авиакомпаний, заранее уточнять данные об изменении в работе общественного транспорта".