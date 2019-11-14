Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-14T16:17Z
https://ria.ru/20191114/1560938098.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155567/40/1555674051_133:0:2554:1362_1036x0_80_0_0_3f5e52acdc9038129f60ee44ae92a3c0.jpg
РИА Новости

МИД порекомендовал россиянам отложить поездки в Боливию

16:17 14.11.2019
91
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. МИД РФ рекомендует россиянам отложить запланированные в Боливию поездки до снижения напряженности в стране.
Выступая в ходе брифинга в Москве официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала, что "в связи со сложной обстановкой в этом государстве (Боливии), обострением ситуации в сфере безопасности, что, как вы понимаете, резко ограничивает, в том числе в возможности оказания консульской помощи, поездки в эту страну, переезды по ее территории влекут за собой очень высокую степень риска".
Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова во время брифинга
Вчера, 16:11
Захарова прокомментировала ситуацию в Боливии
"В этой связи мы рекомендуем российским гражданам отложить запланированные ранее поездки на более поздние сроки до момента снижения напряженности, а также проявлять крайнюю осторожность в своих действиях в перемещениях по территории этого государства", - сказала она.
Захарова добавила, что "мы рекомендуем иметь ввиду возможные транспортные проблемы, в том числе внутренние международные авиалинии, а также находиться в контакте с представителями соответствующих авиакомпаний, заранее уточнять данные об изменении в работе общественного транспорта".
По словам Захаровой, необходимо учитывать, что волнения и акции протеста могут возникать вновь, в том числе неожиданно. Она добавила, что следует избегать мест проведения массовых акций протестов.
Протесты в Боливии
Вчера, 11:03
Россияне не обращались в МИД из-за ситуации в Боливии
000000
Обсудить 0
Мария ЗахароваСмена власти в БоливииМИД РФБоливияРоссияВ мире
Рекомендуем
Полиция сдерживает сторонников бывшего президента Эво Моралеса в Ла-Пасе, Боливия
В российском МИД прокомментировали ситуацию в Боливии
Самуи
СМИ: в Таиланде задержали россиянина, просрочившего визу на семь лет
Третий совместный российско-турецкий патруль на северо-востоке Сирии
Шестой российско-турецкий патруль завершил работу около сирийского Камышлы
Полиция на месте преступления
В результате стрельбы в школе в Калифорнии погибли два человека
Иракские военные во время антиправительственной акции протеста в Багдаде. 6 октября 2019
Свыше 60 офицеров обвинили в чрезмерном применении силы на митингах в Ираке
Кадр из мультсериала Симпсоны
Студия Disney убрала из "Симпсонов" эпизод с Майклом Джексоном
Прогулочный катер на Москва-реке
В Москве открывается десятый сезон зимней пассажирской навигации
Президент РФ Владимир Путин на церемонии совместного фотографирования лидеров стран БРИКС
Путин рассказал, под каким девизом пройдет саммит БРИКС в России
Трансляция телевизионного выпуска новостей о запуске ракет Северной Кореей в Сеуле
Спецпредставитель США предложил провести переговоры с КНДР в декабре
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
В МИД ответили на заявления о причастности России к беспорядкам в Чили
Президент РФ Владимир Путин на заседании лидеров стран БРИКС
Путин предложил активнее использовать рубль в расчетах между странами БРИКС
Президент РФ Владимир Путин и президент Бразилии Жаир Болсонару перед совместным фотографированием лидеров стран БРИКС
Путин рассчитывает на полное восстановление сотрудничества с Бразилией
Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей
Глава МИД Белоруссии посетит Россию с рабочим визитом
Новорожденный
В Баку родился ребенок без рта и с ушами на шее
Девушка в номере отеля в Москве. Архивное фото
Туристы рассказали, какие предметы забывают в отелях чаще всего
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:40Около 70 тысяч человек до сих пор не вернулись в места проживания в Сирии
01:31В госдепе дискредитировали и уволили сотрудницу иранского происхождения
01:29Бузова анонсировала поездку на Евровидение
01:25Хоакин Феникс объяснил, почему не комментировал насилие в "Джокере"
01:23Водительские права Брежнева продали на торгах за 1,55 миллиона рублей
01:19Российский дипломат призвал США вернуть Сирии ее нефтяные месторождения
01:10Новым премьером Ливана станет 75-летний экс-министр финансов
01:07В сенате США ожидают "скорых" новых решений Турции по С-400
01:04Адвокат Соколова рассказал, как историка спасают от "потери рассудка"
01:02Завершение строительства российского сегмента МКС вновь отложили
00:59Снегопад на юго-востоке Франции оставил без света 140 тысяч домов
00:57Белоруссия усилит охрану границы по контуру Чернобыльской зоны
00:48Президент Чехии рассказал, что объединяет его и Трампа
00:46НАТО заменит самолеты AWACS машинами с искусственным интеллектом
00:34Путин считает реальной цель выхода на товарооборот с КНР в $200 миллиардов
00:32Страны НАТО приобрели пять беспилотников Global Hawk для ведения разведки
00:32Минэнерго ожидает успешного прохождения отопительного сезона
00:30Лукашевич заявил, что давление на СМИ на Украине вызывает тревогу
00:27Экипаж МКС в открытом космосе начнет ремонт магнитного альфа-спектрометра
00:26В Новой Москве потушили пожар в хостеле
Лента новостейМолния