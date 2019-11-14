МИД порекомендовал россиянам отложить поездки в Боливию

Выступая в ходе брифинга в Москве официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала, что "в связи со сложной обстановкой в этом государстве (Боливии), обострением ситуации в сфере безопасности, что, как вы понимаете, резко ограничивает, в том числе в возможности оказания консульской помощи, поездки в эту страну, переезды по ее территории влекут за собой очень высокую степень риска".
Вчера, 16:11Захарова прокомментировала ситуацию в Боливии
"В этой связи мы рекомендуем российским гражданам отложить запланированные ранее поездки на более поздние сроки до момента снижения напряженности, а также проявлять крайнюю осторожность в своих действиях в перемещениях по территории этого государства", - сказала она.
Захарова добавила, что "мы рекомендуем иметь ввиду возможные транспортные проблемы, в том числе внутренние международные авиалинии, а также находиться в контакте с представителями соответствующих авиакомпаний, заранее уточнять данные об изменении в работе общественного транспорта".
По словам Захаровой, необходимо учитывать, что волнения и акции протеста могут возникать вновь, в том числе неожиданно. Она добавила, что следует избегать мест проведения массовых акций протестов.