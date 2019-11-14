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РИА Новости

Россия выступила против "зачисток" образования от русского языка

15:39 14.11.2019
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© РИА Новости / Константин ЧалабовУченик на уроке чтения
Ученик на уроке чтения
© РИА Новости / Константин Чалабов
Ученик на уроке чтения. Архивное фото
ПАРИЖ, 14 ноя - РИА Новости. Россия надеется, что ЮНЕСКО не будет мириться с нарушениями отдельными странами-членами Конвенции о борьбе с дискриминацией в области образования, заявил в четверг глава делегации РФ на 40-й сессии Генеральной конференции организации, министр науки и высшего образования Михаил Котюков.
"Чрезвычайно актуальной остаётся Конвенция о борьбе с дискриминацией в области образования. Рассчитываем, что Секретариат не будет мириться с грубыми нарушениями ее положений отдельными странами-членами, прежде всего, Украиной и Латвией, которые планомерно "зачищают" своё образовательное пространство от русского языка", - сказал он, выступая на заседании.
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Котюков отметил, что РФ на этом фоне придаёт "большое значение развитию многоязычия и межкультурного диалога" и напомнил, что летом 2020 года в Татарстане состоится международный форум "Роль образования в развитии межкультурного диалога".
Также глава делегации заявил, что Международная программа по фундаментальным наукам требует всемерной поддержки и предложил проработать вопрос повышения ее статуса до межправительственного. Министр образования РФ затронул также вопрос развития новых технологий и следующие за ним кардинальные изменения в структуре общества, вопросы борьбы с применением допинга, этики искусственного интеллекта и ряд других.
Кроме того, Котюков призвал "к активизации усилий по восстановлению памятников Сирии, пострадавших от действий террористов".
"Именно перед лицом этого вызова мы должны проявить упомянутую "интеллектуальную и нравственную солидарность", основанную на идеалах и принципах ЮНЕСКО", - заключил он.
40-я сессия Генеральной конференции ЮНЕСКО проходит в штаб-квартире организации в Париже с 12 по 27 ноября.
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Михаил КотюковЮНЕСКОЛатвияРоссияУкраинаВ мире
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