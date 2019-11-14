Россия выступила против "зачисток" образования от русского языка

ПАРИЖ, 14 ноя - РИА Новости. Россия надеется, что Россия надеется, что ЮНЕСКО не будет мириться с нарушениями отдельными странами-членами Конвенции о борьбе с дискриминацией в области образования, заявил в четверг глава делегации РФ на 40-й сессии Генеральной конференции организации, министр науки и высшего образования Михаил Котюков

"Чрезвычайно актуальной остаётся Конвенция о борьбе с дискриминацией в области образования. Рассчитываем, что Секретариат не будет мириться с грубыми нарушениями ее положений отдельными странами-членами, прежде всего, Украиной и Латвией, которые планомерно "зачищают" своё образовательное пространство от русского языка", - сказал он, выступая на заседании.

Котюков отметил, что РФ на этом фоне придаёт "большое значение развитию многоязычия и межкультурного диалога" и напомнил, что летом 2020 года в Татарстане состоится международный форум "Роль образования в развитии межкультурного диалога".

Также глава делегации заявил, что Международная программа по фундаментальным наукам требует всемерной поддержки и предложил проработать вопрос повышения ее статуса до межправительственного. Министр образования РФ затронул также вопрос развития новых технологий и следующие за ним кардинальные изменения в структуре общества, вопросы борьбы с применением допинга, этики искусственного интеллекта и ряд других.

Кроме того, Котюков призвал "к активизации усилий по восстановлению памятников Сирии, пострадавших от действий террористов".

"Именно перед лицом этого вызова мы должны проявить упомянутую "интеллектуальную и нравственную солидарность", основанную на идеалах и принципах ЮНЕСКО", - заключил он.