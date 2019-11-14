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РИА Новости

Деваль Патрик официально объявил об участии в президентских выборах в США

15:34 14.11.2019
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© РИА Новости / Михаил Тургиев / Перейти в фотобанкБелый дом в Вашингтоне, официальная резиденция президента США
Белый дом в Вашингтоне, официальная резиденция президента США
© РИА Новости / Михаил Тургиев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Темнокожий экс-губернатор от Массачусетса Деваль Патрик официально объявил о выдвижении своей кандидатуры в президенты США от Демократической партии.
Ранее ряд американских СМИ сообщили о намерении демократа Деваля Патрика присоединиться к президентской гонке.
"Сегодня я объявляю о выдвижении своей кандидатуры на пост президента США", - заявил Патрик. Видеообращение политика размещено на его сайте и в его канале в Youtube.
Также 63-летний Патрик отметил, что выступает за людей, "которые чувствуют себя покинутыми", и хочет такого будущего для страны, которое будет построено "вместе с жителями США".
На номинацию от демократов в этом году претендует около полутора десятков кандидатов, в их числе сенаторы, конгрессмены, нынешние и бывшие губернаторы и мэры. Фаворитом считается бывший вице-президент Джо Байден, который в 2016 году решил не выдвигаться в президенты. На прошлой неделе в гонку среди демократов неожиданно вступил миллиардер, бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг, который сомневается, что кто-либо из нынешних кандидатов сможет противостоять Трампу.
Победитель демократических праймериз будет утвержден летом 2020 года и после краткой предвыборной кампании бросит вызов на выборах действующему президенту Дональду Трампу, который намерен избираться на второй срок. Всеобщие выборы президента США пройдут 3 ноября 2020 года.
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Демократическая партия СШАСШАВ мире
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