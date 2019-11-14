Деваль Патрик официально объявил об участии в президентских выборах в США

Также 63-летний Патрик отметил, что выступает за людей, "которые чувствуют себя покинутыми", и хочет такого будущего для страны, которое будет построено "вместе с жителями США".

На номинацию от демократов в этом году претендует около полутора десятков кандидатов, в их числе сенаторы, конгрессмены, нынешние и бывшие губернаторы и мэры. Фаворитом считается бывший вице-президент Джо Байден, который в 2016 году решил не выдвигаться в президенты. На прошлой неделе в гонку среди демократов неожиданно вступил миллиардер, бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг, который сомневается, что кто-либо из нынешних кандидатов сможет противостоять Трампу.