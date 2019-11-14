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РИА Новости

Минниханов принимает участие во Всемирном саммите толерантности в ОАЭ

15:21 14.11.2019 (обновлено: 15:29 14.11.2019)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПрезидент Республики Татарстан Рустам Минниханов
Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов
© РИА Новости / Максим Блинов
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Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов. Архивное фото
КАЗАНЬ, 14 ноя - РИА Новости. Президент Татарстана Рустам Минниханов в четверг принимает участие в работе II Всемирного саммита толерантности, проходящего в Дубае, сообщает пресс-служба главы республики.
"Участники саммита обсуждают пути распространения ценностей терпимости на глобальном уровне, поддержки конструктивного диалога между различными цивилизациями, культурами и религиями. Будет уделено внимание роли правительств в продвижении ценностей терпимости и братства. Состоится широкий обмен мнениями о значении укрепления партнерских отношений и сотрудничества для обеспечения мира, стабильности и безопасности во всем мире", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что Минниханов примет участие в торжественной церемонии открытия II Всемирного саммита толерантности, а также посетит ряд сессий.
В частности, как уточнили в пресс-службе, ожидается, что президент Татарстана презентует в рамках мирового саммита Болгарскую исламскую академию, которая создана и функционирует в Татарстане под патронажем президента России, а также подробно расскажет о работе по возрождению в столице республики собора Казанской иконы Божией Матери. Кроме того, на одной из сессий саммита Минниханов выступит с докладом о Татарстане и созданных в республике условиях для сохранения межнационального мира.
В рамках саммита уже состоялась встреча президента Татарстана с министром толерантности Объединённых Арабских Эмиратов шейхом Нахайяном бен Мубарак Аль Нахайяном. Минниханов подчеркнул, что данный форум является уникальной площадкой для диалога между различными цивилизациями, культурами и религиями, что служит укреплению сотрудничества между странами. По его словам, Татарстан придает большое значение развитию партнёрских отношений с ОАЭ в рамках российско-эмиратских связей.
Запланирована также встреча Минниханова с генеральным секретарем благотворительного фонда Alwaleed Philanthropies (Саудовская Аравия) принцессой Ламией бинт Маджид Аль Сауд.
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Республика ТатарстанНовости - Религия и мировоззрениерелигияРустам МиннихановТатарстанОАЭВ мире
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