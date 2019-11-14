Минниханов принимает участие во Всемирном саммите толерантности в ОАЭ

"Участники саммита обсуждают пути распространения ценностей терпимости на глобальном уровне, поддержки конструктивного диалога между различными цивилизациями, культурами и религиями. Будет уделено внимание роли правительств в продвижении ценностей терпимости и братства. Состоится широкий обмен мнениями о значении укрепления партнерских отношений и сотрудничества для обеспечения мира, стабильности и безопасности во всем мире", - говорится в сообщении.

В частности, как уточнили в пресс-службе, ожидается, что президент Татарстана презентует в рамках мирового саммита Болгарскую исламскую академию, которая создана и функционирует в Татарстане под патронажем президента России, а также подробно расскажет о работе по возрождению в столице республики собора Казанской иконы Божией Матери. Кроме того, на одной из сессий саммита Минниханов выступит с докладом о Татарстане и созданных в республике условиях для сохранения межнационального мира.