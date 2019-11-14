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РИА Новости

Лидер Ирана амнистировал обвиненных в преступлениях против безопасности

15:19 14.11.2019
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© AP Photo / Office of the Iranian Supreme LeaderВерховный лидер Ирана Али Хаменеи выступает в Тегеране. 14 апреля 2018
Верховный лидер Ирана Али Хаменеи выступает в Тегеране. 14 апреля 2018
© AP Photo / Office of the Iranian Supreme Leader
ТЕГЕРАН, 14 ноя - РИА Новости. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи амнистировал 32 человек, обвиняемых в преступлениях против безопасности страны, передает телерадиокомпания IRIB.
Хаменеи согласился с соответствующим предложением главы судебной власти Ирана Ибрахима Раиси, сообщает IRIB в своем Telegram-канале, отмечая, что подобный запрос со стороны судебных властей произошел впервые.
В свою очередь агентство Tasnim пишет, что эти 32 человека будут отпущены на свободу, среди них – студенты и представители средств массовой информации.
Кроме того, Хаменеи, согласно сообщению на его официальном сайте, согласился амнистировать всего 3552 человека. Амнистии в Иране не редкость и происходят в основном по случаю религиозных праздников и знаковых событий, однако в отношении кого она применяется в основном не говорится.
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