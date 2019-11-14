Лидер Ирана амнистировал обвиненных в преступлениях против безопасности

ТЕГЕРАН, 14 ноя - РИА Новости. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи амнистировал 32 человек, обвиняемых в преступлениях против безопасности страны, передает телерадиокомпания IRIB.
Хаменеи согласился с соответствующим предложением главы судебной власти Ирана Ибрахима Раиси, сообщает IRIB в своем Telegram-канале, отмечая, что подобный запрос со стороны судебных властей произошел впервые.
В свою очередь агентство Tasnim пишет, что эти 32 человека будут отпущены на свободу, среди них – студенты и представители средств массовой информации.
Кроме того, Хаменеи, согласно сообщению на его официальном сайте, согласился амнистировать всего 3552 человека. Амнистии в Иране не редкость и происходят в основном по случаю религиозных праздников и знаковых событий, однако в отношении кого она применяется в основном не говорится.