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РИА Новости

Эксперт раскритиковал систему отбора охраны колледжей

15:17 14.11.2019
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© РИА Новости / Эдуард Глок / Перейти в фотобанкСотрудник правоохранительных органов у здания Амурского колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства в Благовещенске, где произошла стрельба
Сотрудник правоохранительных органов у здания Амурского колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства в Благовещенске, где произошла стрельба
© РИА Новости / Эдуард Глок
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Конкурсный отбор охранных предприятий для колледжей, который происходит по принципу "кто дешевле", не гарантирует качественного обеспечения безопасности, считает замдиректора по инновационному управлению и развитию образовательной деятельности Красногорского колледжа, доктор педагогических наук, кандидат экономических наук, заслуженный учитель РФ, президент Союза директоров средних специальных учебных заведений России Виктор Демин.
В четверг 19-летний студент устроил стрельбу в колледже строительства и жилищно-коммунального хозяйства в Благовещенске: погиб его ровесник, еще трое молодых людей пострадали. Прибывшие полицейские вступили в перестрелку со злоумышленником, он был заблокирован в аудитории и покончил с собой. СК РФ возбудил уголовное дело об убийстве из хулиганских побуждений. По предварительным данным регионального УМВД, причиной стрельбы стал конфликт между сверстниками. Мэр поручила провести проверки во всех образовательных учреждениях и усилить меры безопасности.
Здание Амурского колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства в Благовещенске, где произошла стрельба
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Демин отметил, что произошедшее в Благовещенске заставляет задуматься над тем, чтобы более внимательно работать со студентами, поскольку преподаватели не всегда в полной мере используют "свой педагогический арсенал, чтобы понимать, управлять психикой, личностью студентов, именно здесь лежит любое проявление аномального у студента".
"Конечно, вопросы охраны нас беспокоят в целом в системе, потому что проблема конкурсного отбора охранных предприятий по принципу "кто дешевле предложит цену" не гарантирует качества обеспечения безопасности... Мы находимся в режиме, когда цена правит, а не уровень профессионализма", - сказал он РИА Новости.
Как считает Демин, в образовательной организации на первом месте должна быть безопасность, на втором - внимание к личности студента, а уже третьем подготовка специалиста, поскольку, "не решив две проблемы, трудно решить третью или думать о третьей".
Здание Амурского колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства в Благовещенске, где произошла стрельба
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Стрельба в благовещенском колледжеУМВДСледственный комитет РФРоссияБлаговещенскПроисшествия
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