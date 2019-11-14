Эксперт раскритиковал систему отбора охраны колледжей

Сотрудник правоохранительных органов у здания Амурского колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства в Благовещенске, где произошла стрельба

МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Конкурсный отбор охранных предприятий для колледжей, который происходит по принципу "кто дешевле", не гарантирует качественного обеспечения безопасности, считает замдиректора по инновационному управлению и развитию образовательной деятельности Красногорского колледжа, доктор педагогических наук, кандидат экономических наук, заслуженный учитель РФ, президент Союза директоров средних специальных учебных заведений России Виктор Демин.

В четверг 19-летний студент устроил стрельбу в колледже строительства и жилищно-коммунального хозяйства в Благовещенске : погиб его ровесник, еще трое молодых людей пострадали. Прибывшие полицейские вступили в перестрелку со злоумышленником, он был заблокирован в аудитории и покончил с собой. СК РФ возбудил уголовное дело об убийстве из хулиганских побуждений. По предварительным данным регионального УМВД, причиной стрельбы стал конфликт между сверстниками. Мэр поручила провести проверки во всех образовательных учреждениях и усилить меры безопасности.

Демин отметил, что произошедшее в Благовещенске заставляет задуматься над тем, чтобы более внимательно работать со студентами, поскольку преподаватели не всегда в полной мере используют "свой педагогический арсенал, чтобы понимать, управлять психикой, личностью студентов, именно здесь лежит любое проявление аномального у студента".

"Конечно, вопросы охраны нас беспокоят в целом в системе, потому что проблема конкурсного отбора охранных предприятий по принципу "кто дешевле предложит цену" не гарантирует качества обеспечения безопасности... Мы находимся в режиме, когда цена правит, а не уровень профессионализма", - сказал он РИА Новости.