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РИА Новости

Правительство не планирует снижать пенсионный возраст для жителей ДФО

14:49 14.11.2019
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкМаксим Топилин на Петербургском международном экономическом форуме. 24 мая 2018
Максим Топилин на Петербургском международном экономическом форуме. 24 мая 2018
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Правительство не планирует возвращать жителям Дальнего Востока прежний возраст выхода на пенсию - 55 лет для женщин и 60 для мужчин, а данные об оттоке жителей из северных регионов в связи с изменениями пенсионного законодательства не соответствуют действительности, заявил РИА Новости министр труда и социальной защиты Максим Топилин.
Ранее глава парламентского комитета по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов сообщил "Известиям", что он обратился в правительство с инициативой вернуть жителям Дальневосточного федерального округа прежний возраст выхода на пенсию - 55 лет для женщин и 60 для мужчин. По его словам, это обусловлено высоким оттоком жителей из северных регионов, который заметно вырос после пенсионной реформы.
"У нас таких планов нет", - сказал Топилин в ответ на вопрос о том, как он относится к предложению вернуть прежний пенсионный возраст в ДФО.
В ответ на пояснение о том, что данное предложение депутата обусловлено оттоком жителей из регионов именно после изменений пенсионного законодательства, министр труда заявил, что "это не соответствует действительности".
Президент РФ Владимир Путин 3 октября 2018 года подписал закон о совершенствовании пенсионной системы России, который предусматривает с 2019 года поэтапное повышение возраста выхода на пенсию на пять лет - до 65 лет для мужчин и 60 лет для женщин. Изначально правительственный законопроект предполагал постепенное повышение возраста выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин, однако уже во втором чтении в Госдуме были учтены предложения президента РФ, и теперь документ предусматривает повышение для всех на пять лет.
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12 ноября, 11:42
На Колыме депутаты поддержали идею снизить пенсионный возраст в ДФО
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Николай Харитонов
пенсииДальний ВостокМаксим ТопилинЭкономика
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