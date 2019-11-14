Правительство не планирует снижать пенсионный возраст для жителей ДФО

"У нас таких планов нет", - сказал Топилин в ответ на вопрос о том, как он относится к предложению вернуть прежний пенсионный возраст в ДФО.

В ответ на пояснение о том, что данное предложение депутата обусловлено оттоком жителей из регионов именно после изменений пенсионного законодательства, министр труда заявил, что "это не соответствует действительности".

Президент РФ Владимир Путин 3 октября 2018 года подписал закон о совершенствовании пенсионной системы России, который предусматривает с 2019 года поэтапное повышение возраста выхода на пенсию на пять лет - до 65 лет для мужчин и 60 лет для женщин. Изначально правительственный законопроект предполагал постепенное повышение возраста выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин, однако уже во втором чтении в Госдуме были учтены предложения президента РФ, и теперь документ предусматривает повышение для всех на пять лет.