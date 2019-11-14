Мурманская область и Норвегия определили перспективы сотрудничества

МУРМАНСК, 14 ноя – РИА Новости. Мурманская область и Норвегия обоюдно заинтересованы в продолжении сотрудничества в социально-экономической сфере и крупных инфраструктурных проектах, а также при решении проблем оттока населения с севера, сообщил мурманский губернатор Андрей Чибис журналистам по итогам встречи со статс-секретарем МИД Норвегии Йенсом Фрёликом Холте.

"У нас есть много точек пересечения, в том числе для совместного развития территорий. Это сотрудничество позволяет развиваться экономике и людям давать набор возможностей, и изменить качество жизни", - сказал глава региона. По словам Чибиса, ключевой вызов – отток молодых инициативных людей с севера, этот процесс характерен не только для Мурманской области, но и для всех северных территорий.

"Норвегия – наш добрый сосед и личный партнёр Мурманской области. Учитывая обоюдный интерес, у нас, безусловно, огромные перспективы для совместной работы на долгие годы вперёд", – отметил глава региона.

Как сообщила пресс-служба регионального правительства, во время деловой встречи стороны обсудили вопросы дальнейшего социально-экономического сотрудничества, в том числе в свете реализации в Кольском Заполярье крупных инфраструктурных проектов, направленных на освоение ресурсной базы арктической зоны РФ и использование Северного морского пути.

Йенс Фрёлих Холте в ряду общих интересов выделил развитие рыбного хозяйства, сферу охраны окружающей среды и атомной безопасности. "Норвегия приняла председательство в Совете Баренцева/Евро-Арктического региона, и в следующем году наше внимание будет особо сосредоточено на вопросах здравоохранения, народной дипломатии и знаниях", – сказал Холте.