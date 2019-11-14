В Госдуме обещали помочь с проблемой недостроенных школ в Удмуртии

"Школа построена наполовину. Всё. Деньги использованы. Строить дальше не на что. То есть получается, что мы с вами осознанно омертвляем средства, я оставляю в стороне социальный аспект, понимая, что строительство приостановится", - подчеркнул депутат. Он призвал коллег принимать более взвешенные, системные решения, чтобы в регионах не создавать подобные проблемы.