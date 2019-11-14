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РИА Новости

В Госдуме обещали помочь с проблемой недостроенных школ в Удмуртии

14:41 14.11.2019
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
УФА, 14 ноя – РИА Новости. В Госдуме обещали обратить внимание на ситуацию с недостроенными школами в Удмуртии, которым не хватило федеральных денег, сообщили в пресс-службе главы республики.
По данным пресс-службы, на заседании Госдумы первый заместитель руководителя фракции "Единая Россия" Андрей Исаев остановился на проблеме так называемых "недостроев", образующихся в регионах из-за недостаточного финансирования. В качестве примера он привёл строительство школы на улице Архитектора Берша в городе Ижевске. Федеральный центр предоставил средства на возведение здания учебного учреждения, но их хватило лишь на 50% объёма работ.
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"Школа построена наполовину. Всё. Деньги использованы. Строить дальше не на что. То есть получается, что мы с вами осознанно омертвляем средства, я оставляю в стороне социальный аспект, понимая, что строительство приостановится", - подчеркнул депутат. Он призвал коллег принимать более взвешенные, системные решения, чтобы в регионах не создавать подобные проблемы.
"Некоторые регионы работают хорошо, другие - хуже. Но наш с вами долг состоит в том, чтобы везде иметь необходимые средства на выполнение федеральных обязательств, которые мы вместе с правительством установили регионам", - сказал Исаев.
"Выслушав выступление заместителя руководителя фракции "Единая Россия", председатель Государственной думы Вячеслав Володин обратился к первому заместителю председателя правительства РФ - министру финансов Антону Силуанову с просьбой обратить внимание на ситуацию в Удмуртии в части финансирования строительства школьных объектов", - сообщает пресс-служба главы Удмуртии.
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Удмуртская РеспубликаУдмуртская республикаАнтон СилуановАндрей ИсаевГосдума РФЕдиная РоссияВячеслав ВолодинОбщество
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