Бортников назвал первое условие для возвращения уехавших в Сирию россиян

"Они сначала должны быть профильтрованы местными властями, местными правоохранительными органами. После этого мы тогда будем определяться. А так чтобы взяли и поехали, мы, конечно, категорически против", - сказал он журналистам в ответ на вопрос, готова ли Россия принять своих граждан, примкнувших к боевикам ИГ* в Сирии.