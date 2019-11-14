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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2019-11-14T14:34Z
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РИА Новости

Бортников назвал первое условие для возвращения уехавших в Сирию россиян

14:34 14.11.2019
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкДиректор ФСБ РФ Александр Бортников
Директор ФСБ РФ Александр Бортников
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Директор ФСБ РФ Александр Бортников . Архивное фото
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Россияне, примкнувшие к боевикам в Сирии, сперва должны быть проверены местными правоохранителями, после чего можно будет рассуждать об их возвращении на родину, заявил глава ФСБ РФ Александр Бортников.
"Они сначала должны быть профильтрованы местными властями, местными правоохранительными органами. После этого мы тогда будем определяться. А так чтобы взяли и поехали, мы, конечно, категорически против", - сказал он журналистам в ответ на вопрос, готова ли Россия принять своих граждан, примкнувших к боевикам ИГ* в Сирии.
Бортников добавил, что тема детей - "это другое".
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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Война в СирииИсламское государствоФСБ РФАлександр БортниковСирияРоссияВ мире
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