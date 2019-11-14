Кузнецова рассказала о российских детях, которых планируют вывезти из Ирака

МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Большинству детей, которых готовят к возвращению в РФ из Ирака, меньше 4 лет, сообщила журналистам уполномоченный по правам ребёнка в РФ Анна Кузнецова.
Ранее в пресс-службе детского омбудсмена сообщили, что завершено оформление документов на 32 российских детей, находящихся в Ираке, и они могут вернуться в Россию в ноябре.
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"В этот раз полетит очень много маленьких детей, младшему из них скоро исполнится годик. Это несколько детей 4-5 лет. В основном, конечно, все малыши до 4 лет. Будет тяжёлый рейс, уже сейчас понятно",- сказала омбудсмен.
Кузнецова добавила, что этим рейсом также полетит по одному доктору на двух детей. Уполномоченный также рассказала, что для их встречи уже практически все приготовлено, даже куплены детские бутылочки
В 2017 году при детском омбудсмене была образована межведомственная комиссия по вопросу оказания содействия возвращению детей, находившихся в зоне боевых действий. Совместно с МИД, МЧС, МВД, Минздравом и другими ведомствами был выработан алгоритм действий, благодаря которому с декабря 2018 года в Россию из Ирака были возвращены около 100 детей.