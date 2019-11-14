Россия ждет возобновления вывода беженцев из лагеря "Рукбан", заявили в МИД

МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Россия ожидает, что в ближайшее время возобновится активный вывод беженцев из лагеря "Рукбан" в Россия ожидает, что в ближайшее время возобновится активный вывод беженцев из лагеря "Рукбан" в Сирии , заявил на совместном заседании межведомственных координационных штабов РФ и САР по возвращению беженцев и возрождению мирной жизни в Сирии представитель МИД России Игорь Цариков.

"Несмотря на трудности "на земле", в целом ситуация в Сирии постепенно нормализуется, вопреки прогнозам некоторых скептиков страна возвращается к мирной жизни. В этой связи хотели бы вновь подчеркнуть важность комплексного гуманитарного содействия Сирии. Россия последовательно выступает за мобилизацию международных усилий по оказанию гуманитарной помощи всем сирийцам на всей территории страны без дискриминации, политизации и выдвижения предварительных условий", - сказал он.

В начале октября руководители межведомственных координационных штабов РФ и Сирии сообщили, что США сорвали план по выводу сирийских граждан с территории лагеря беженцев "Рукбан". Цариков отметил необходимость создания условий и содействия безопасному и добровольному возвращению беженцев и внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) в места их проживания в Сирии.

"Особую обеспокоенность вызывают судьбы людей, находящихся в лагерях ВПЛ "Рукбан" и "Эль-Холь", расположенных на неподконтрольных официальному Дамаску территориях, в которых сохраняется тяжелая гуманитарная ситуация. Решение проблемы лагерей сможет обеспечить только восстановление над этими районами контроля правительства САР. Ожидаем, что в ближайшее время активный выход беженцев из "Рукбана" возобновится", - подчеркнул он.

По словам дипломата, сегодня боевики аффилированных с США незаконных вооруженных формирований продолжают препятствовать выходу находящихся там мирных граждан и срывают процесс эвакуации путем выдвижения новых необоснованных требований.