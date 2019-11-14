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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2019-11-14T14:28Z
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РИА Новости

Россия ждет возобновления вывода беженцев из лагеря "Рукбан", заявили в МИД

14:28 14.11.2019
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© AP Photo / Raad Adayleh, FileЛагерь беженцев Эр-Рукбан
Лагерь беженцев Эр-Рукбан
© AP Photo / Raad Adayleh, File
Лагерь беженцев Эр-Рукбан. Архивное фото
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Россия ожидает, что в ближайшее время возобновится активный вывод беженцев из лагеря "Рукбан" в Сирии, заявил на совместном заседании межведомственных координационных штабов РФ и САР по возвращению беженцев и возрождению мирной жизни в Сирии представитель МИД России Игорь Цариков.
"Несмотря на трудности "на земле", в целом ситуация в Сирии постепенно нормализуется, вопреки прогнозам некоторых скептиков страна возвращается к мирной жизни. В этой связи хотели бы вновь подчеркнуть важность комплексного гуманитарного содействия Сирии. Россия последовательно выступает за мобилизацию международных усилий по оказанию гуманитарной помощи всем сирийцам на всей территории страны без дискриминации, политизации и выдвижения предварительных условий", - сказал он.
Сирийские беженцы в лагере Рукбан
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Более 18 тысяч беженцев вывели из лагеря "Рукбан"
В начале октября руководители межведомственных координационных штабов РФ и Сирии сообщили, что США сорвали план по выводу сирийских граждан с территории лагеря беженцев "Рукбан". Цариков отметил необходимость создания условий и содействия безопасному и добровольному возвращению беженцев и внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) в места их проживания в Сирии.
"Особую обеспокоенность вызывают судьбы людей, находящихся в лагерях ВПЛ "Рукбан" и "Эль-Холь", расположенных на неподконтрольных официальному Дамаску территориях, в которых сохраняется тяжелая гуманитарная ситуация. Решение проблемы лагерей сможет обеспечить только восстановление над этими районами контроля правительства САР. Ожидаем, что в ближайшее время активный выход беженцев из "Рукбана" возобновится", - подчеркнул он.
Сирийские беженцы в лагере Рукбан
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Россия и Сирия обвинили США в срыве вывода беженцев из лагеря "Рукбан"
По словам дипломата, сегодня боевики аффилированных с США незаконных вооруженных формирований продолжают препятствовать выходу находящихся там мирных граждан и срывают процесс эвакуации путем выдвижения новых необоснованных требований.
"Выражаем надежду, что, в конце концов, ведущие страны Запада во главе с США обратят внимание на бедственное положение сирийцев, вынужденных прозябать в упомянутых лагерях ВПЛ, начнут предпринимать действенные меры по их расформированию и возвращению беженцев к родным очагам", - заключил Цариков.
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Война в СирииИгорь ЦариковМИД РФСирияРоссияВ мире
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