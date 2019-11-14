В Омской области пройдет отбор участников программы "Земский учитель"

ОМСК, 14 ноя – РИА Новости. Реализация программы "Земский учитель" в Реализация программы "Земский учитель" в Омской области в 2020 году предусматривает финансирование в сумме 10 миллионов рублей, претенденты на участие в программе пройдут специальный отбор, сообщает облправительство.

О том, что Омская область с 2020 года запускает программу "Земский учитель", в рамках которой учителя, выбравшие для себя работу на селе, получат выплату в размере 1 миллиона рублей, заявил глава региона Александр Бурков в бюджетном послании областному парламенту в конце сентября этого года.

"В 2020 году для реализации программы "Земский учитель" федеральным бюджетом для Омской области предусмотрена субсидия в объеме 8,6 миллиона рублей. С учетом необходимой доли софинансирования из средств регионального бюджета общая сумма средств на программу составит 10 миллионов рублей", - говорится в сообщении.

Областные власти отмечают, что участниками программы могут стать учителя, имеющие как среднее профессиональное, так и высшее образование. Претендент должен иметь соответствующую квалификацию, а также готовность переехать в населенный пункт не менее чем на 5 лет. Дополнительными плюсами при отборе отбора могут стать наличие высшей квалификационной категории. При этом школа, которая будет участвовать в программе "Земский учитель", должна не только иметь вакантные должности для педагога, но и обеспечить его нагрузкой не менее 18 часов в неделю.

"Тот факт, что стать участником программы захочет уроженец села или малого города, а также выпускник той самой земской школы, тоже может сыграть свою роль в отборе кандидатов на получение субсидии. За каждый критерий комиссия будет выставлять кандидатам баллы. Например, если опытный учитель с высшей категорией, который ведет еще кружки и секции, решит переехать из крупного города в отдаленную деревню, он может рассчитывать на дополнительные баллы", - рассказали в облправительстве, уточнив, что все условия отбора будут прописаны в региональном нормативном акте.