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Омская область
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РИА Новости

В Омской области пройдет отбор участников программы "Земский учитель"

14:25 14.11.2019
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© Depositphotos / HASLOOУчитель с указкой
Учитель с указкой
© Depositphotos / HASLOO
ОМСК, 14 ноя – РИА Новости. Реализация программы "Земский учитель" в Омской области в 2020 году предусматривает финансирование в сумме 10 миллионов рублей, претенденты на участие в программе пройдут специальный отбор, сообщает облправительство.
О том, что Омская область с 2020 года запускает программу "Земский учитель", в рамках которой учителя, выбравшие для себя работу на селе, получат выплату в размере 1 миллиона рублей, заявил глава региона Александр Бурков в бюджетном послании областному парламенту в конце сентября этого года.
"В 2020 году для реализации программы "Земский учитель" федеральным бюджетом для Омской области предусмотрена субсидия в объеме 8,6 миллиона рублей. С учетом необходимой доли софинансирования из средств регионального бюджета общая сумма средств на программу составит 10 миллионов рублей", - говорится в сообщении.
Областные власти отмечают, что участниками программы могут стать учителя, имеющие как среднее профессиональное, так и высшее образование. Претендент должен иметь соответствующую квалификацию, а также готовность переехать в населенный пункт не менее чем на 5 лет. Дополнительными плюсами при отборе отбора могут стать наличие высшей квалификационной категории. При этом школа, которая будет участвовать в программе "Земский учитель", должна не только иметь вакантные должности для педагога, но и обеспечить его нагрузкой не менее 18 часов в неделю.
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"Тот факт, что стать участником программы захочет уроженец села или малого города, а также выпускник той самой земской школы, тоже может сыграть свою роль в отборе кандидатов на получение субсидии. За каждый критерий комиссия будет выставлять кандидатам баллы. Например, если опытный учитель с высшей категорией, который ведет еще кружки и секции, решит переехать из крупного города в отдаленную деревню, он может рассчитывать на дополнительные баллы", - рассказали в облправительстве, уточнив, что все условия отбора будут прописаны в региональном нормативном акте.
Список вакансий будет открыт для всех претендентов: с 10 января по 15 апреля 2020 года любой учитель сможет зайти на сайт программы, который будет запущен в ближайшее время, и подать заявку. С 16 по 30 апреля эксперты будут оценивать заявки. С 1 по 15 мая определятся победители. С 16 мая по 15 июня учителя смогут выехать в села и познакомиться с коллективом, с будущим местом работы. С 15 июня по 20 июля с "земскими" учителями будут заключены трудовые договоры, а с 1 сентября до 1 декабря учителя получат выплату – 1 миллион рублей. Возраст участников программы составит до 55 лет.
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Омская областьАлександр БурковОмская областьОмскОбразование - ОбществоОбщество
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