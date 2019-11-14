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РИА Новости

СМИ рассказали о состоянии Джимми Картера после операции

14:28 14.11.2019 (обновлено: 14:42 14.11.2019)
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© AP Photo / John AmisЭкс-президент США Джимми Картер
Экс-президент США Джимми Картер
© AP Photo / John Amis
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Экс-президент США 95-летний Джимми Картер, перенесший операцию по снижению внутричерепного давления, находится в бодром настроении и уже ходит, сообщает газета Atlanta Journal-Constitution со ссылкой на пастора семьи бывшего главы государства.
"Он находится в хорошем расположении духа, встает и ходит", - заявил журналистам пастор Тони Лоуден, посетивший Картера в больнице Атланты в среду.
Ранее президентский Центр Картера сообщил, что экс-президент успешно перенес хирургическую операцию по снижению внутричерепного давления, которое повысилось из-за кровотечения после недавних падений. За последний год Картера уже госпитализировали с переломом таза. Также экс-президент ломал шейку бедра, из-за чего ему также делали операцию.
Картер был президентом в 1977-1981 годах. Он дожил до наиболее преклонного возраста среди всех бывших президентов США. Картер в последние годы прошел успешное лечение от рака мозга.
Экс-президент США Джимми Картер
13 мая, 23:25
Экс-президент США Джимми Картер сломал шейку бедра
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