Все школы Благовещенска проверили после стрельбы в колледже

БЛАГОВЕЩЕНСК, 14 ноя - РИА Новости. Все школы Благовещенска проверили после стрельбы в местном колледже, везде стоят металлодетекторы, сообщает мэрия в своем аккаунте в Instagram.
В четверг в колледже строительства и жилищно-коммунального хозяйства в Благовещенске 19-летний студент устроил стрельбу, в результате которой погиб его ровесник, еще трое молодых людей 17, 19 и 20 лет пострадали. Прибывшие полицейские вступили в перестрелку со злоумышленником, он был заблокирован в аудитории и покончил с собой. СК РФ возбудил уголовное дело об убийстве из хулиганских побуждений. По предварительным данным регионального УМВД, причиной стрельбы стал конфликт между сверстниками. Мэр поручила провести проверки во всех образовательных учреждениях и усилить меры безопасности.
"Согласно поручениям, данным мэром города сегодня на внеплановом заседание городской КЧС, проведена инвентаризация в образовательных учреждениях города. По итогам проверки подтверждено, что во всех школах Благовещенска имеется видеонаблюдение, "тревожные кнопки", установлены металлодетекторы", - говорится в сообщении.
Отмечается, что все предписания прокуратуры, касающиеся обеспечения безопасности в образовательных учреждениях, вынесенные ранее, были исполнены в полном объеме. По одному учреждению работы планируется завершить до 25 декабря.