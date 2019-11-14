Во Владимирской области осудили мать, забившую до смерти шестимесячную дочь

ВОРОНЕЖ, 14 ноя - РИА Новости. Суд приговорил к пяти годам лишения свободы жительницу Суд приговорил к пяти годам лишения свободы жительницу Владимирской области за то, что она избила капризничавшую шестимесячную дочь, после чего малышка умерла, сообщает в четверг региональное управление СК РФ

По данным СК, в июне прошлого года у 22-летней жительницы города Кольчугино и ее сожителя родилась дочка. Уходом за ребенком в основном занималась мама, что, по ее словам, нередко вызывало у нее усталость и раздражение, когда дочка капризничала.

В декабре 2018 года женщина находилась дома одна с дочкой, и когда она стала плакать, мама нанесла новорожденной удар в область грудной клетки, причинив тяжкий вред здоровью.

На протяжении последующих дней малышка часто плакала, однако мать, как установило следствие, видя "множественные гематомы на лбу, спине и груди ребенка", не обращалась за помощью ко врачам.

В конце декабря 2018 года, вновь неадекватно реагируя на капризы малышки, женщина кулаком нанесла девочке удар в живот, повлекший причинение ребенку тяжкого вреда здоровью. Только вечером этого дня, увидев, что дочка уже закатывает глаза, обвиняемая бросилась за помощью к соседке.

Прибывшие на место врачи скорой помощи констатировали смерть ребенка в результате полученных телесных повреждений. В отношении матери было возбуждено дело по статье "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего". Женщину заключили под стражу. Судебная психиатрическая экспертиза признала обвиняемую, являющуюся воспитанницей коррекционной школы, вменяемой.