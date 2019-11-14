Губернатор Камчатки объяснил Медведеву низкие показатели по диспансеризации

П.-КАМЧАТСКИЙ, 14 ноя - РИА Новости. Слабая организация работы по проведению профилактических мероприятий и дефицит медицинских кадров стали главными причинами, из-за которых диспансеризация на Слабая организация работы по проведению профилактических мероприятий и дефицит медицинских кадров стали главными причинами, из-за которых диспансеризация на Камчатке проходит медленнее, чем в целом по стране, заявил губернатор Владимир Илюхин

Прохождение диспансеризации в России обсуждалось на заседании правительства РФ, которое провёл премьер-министр Дмитрий Медведев. В ходе совещания он отметил, что за 9 месяцев 2019 года диспансеризацию прошли более 24 миллионов россиян, однако есть регионы, где "ситуация хуже, чем в целом по стране", это Крым, Камчатский и Приморский края, Еврейская автономная область и другие.

"Мы крайне обеспокоены сложившейся ситуацией в регионе. Причины будут проанализированы. И можно сказать, что они носят, к сожалению, как объективный, так и субъективный характер. В целом ряде учреждений, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, недостижение показателей было связано со слабой организацией работы по проведению профилактических мероприятий. Что касается объективных причин, то в первую очередь это дефицит медицинских кадров в первичном звене", - сказал Илюхин.

Он отметил, что особенно остро вопрос нехватки специалистов стоит в крупных городах полуострова, где проживает большая часть населения региона. По данным Илюхина, укомплектованность врачебными кадрами в этих населённых пунктах составляет около 50%. При этом губернатор подчеркнул, что работа по привлечению медицинских кадров ведётся местными властями "на постоянной основе". В 2018-2019 годах на Камчатку приехали работать более 160 медицинских специалистов. Ещё одной проблемой глава региона назвал недооснащенность медицинских учреждений диагностическим оборудованием. Вместе с тем в крае действует комплекс мер, направленных на улучшение ситуации с прохождением диспансеризации населением.

"Так, начиная с августа месяца организована работа медицинских учреждений в вечернее время, в выходные дни, привлечены внешние совместители, ведётся обучение специалистов по актуальным вопросам медпрофилактики. С целью сокращения пребывания граждан в поликлинике при прохождении диспансеризации отработан порядок маршрутизации пациентов, минуя регистратуру. Усовершенствована система планирования контроля объёмов диспансеризации, определён понедельный объём, проводится ежедневный мониторинг... Кроме того, значительно активизирована кампания по информированию населения", - сказал Илюхин.

По его словам, комплекс этих мер позволил увеличить ежемесячный охват населения Камчатского края профмедосмотрами и диспансеризацией почти на треть. Губернатор заверил премьера, что власти региона предпринят "все возможные меры, чтобы до конца текущего года максимально приблизиться к достижению целевых показателей.

"Будем надеяться, что так и будет сделано, поскольку мы понимаем значение всех этих мероприятий", - сказал Медведев.