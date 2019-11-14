Вышинский предсказал Украине "закручивание гаек" в отношении СМИ

МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Ситуация со свободой слова на Украине будет только ухудшаться, власти в Киеве намерены "закручивать гайки" в отношении СМИ, само журналистское сообщество в стране поляризовано и практически лишено солидарности, заявил журналист, член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Кирилл Вышинский.
"Все происходящее в этой сфере на Украине вызывает у меня одно чувство - глубокого уныния... Я понимаю, как дальше все может разворачиваться - закрутят гайки так, что никто не пикнет..., и журналистов, которые могут оказаться в тюрьме, может оказаться больше, чем их было до недавнего времени, хотя и так их было немало", - сказал Вашинский в ходе круглого стола в МИА "Россия сегодня".
Он подчеркнул, что на Украине есть тенденция "жестко регламентировать работу журналистов на уровне новостей".
"Когда я смотрел эфиры в камере, понятно, только украинское телевидение, то мог вполне легко и свободно увидеть, как на одном телевизионном канале ведущая упрекает гостей в студии за то, что они ходят на другой телевизионный канал потому, что с ее точки зрения он пророссийский. То есть внутренний антагонизм в украинской журналистской среде настолько силен, что он вырывается в публичное пространство. В этой ситуации, я уверен, что значительная часть украинского журналистского сообщества внутренне приветствует решение власти ужесточить контроль и побороться за то, чтобы было введено некое единомыслие, стандарты единомыслия в информационной среде", - считает журналист.
Он подчеркнул, что "это самое тяжёлое и страшное во всей этой истории, поскольку показывает, насколько поляризовано журналистское сообщество и, самое главное, что оно лишено внутрикорпоративных связей, которые основаны на профессиональных стандартах".
По его словам, журналистская среда на Украине "настолько пропитана политизацией того, что происходит в обществе, что им плевать на стандарты, на внутрикорпоративную солидарность". "Я не ожидал от своих вчерашних коллег, они журналисты, не ожидал от них циничного подхода к разбирательствам со свободой слова с медиа", - заключил Вышинский.
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