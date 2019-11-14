Вышинский предсказал Украине "закручивание гаек" в отношении СМИ

"Когда я смотрел эфиры в камере, понятно, только украинское телевидение, то мог вполне легко и свободно увидеть, как на одном телевизионном канале ведущая упрекает гостей в студии за то, что они ходят на другой телевизионный канал потому, что с ее точки зрения он пророссийский. То есть внутренний антагонизм в украинской журналистской среде настолько силен, что он вырывается в публичное пространство. В этой ситуации, я уверен, что значительная часть украинского журналистского сообщества внутренне приветствует решение власти ужесточить контроль и побороться за то, чтобы было введено некое единомыслие, стандарты единомыслия в информационной среде", - считает журналист.