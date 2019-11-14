В Минобороны России заявили, что США продолжают разграблять Сирию

"США и их союзники не прекращают попыток деструктивного вмешательства во внутренние дела Сирии. На территорию Заевфратья возвращена часть американских войск якобы "для охраны нефтевышек". На самом же деле происходит присвоение углеводородного сырья с целью наживы и подпитки антиправительственных сил в регионе. Неприкрытое хищение национального достояния сирийского народа препятствует скорейшему возрождению экономики республики", - сказал Мизинцев в ходе совместного заседания межведомственных координационных штабов РФ и САР по возвращению беженцев и возрождению мирной жизни в Сирии.