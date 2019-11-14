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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2019-11-14T14:13Z
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РИА Новости

В Минобороны России заявили, что США продолжают разграблять Сирию

14:13 14.11.2019
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© Фото : Pixabay / ARMBRUSTERBIZДобыча нефти
Добыча нефти
© Фото : Pixabay / ARMBRUSTERBIZ
Добыча нефти. Архивное фото
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. США под предлогом охраны нефтяной инфраструктуры в Сирии продолжают разграблять эту страну и финансировать антиправительственные группировки, заявил в четверг начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"США и их союзники не прекращают попыток деструктивного вмешательства во внутренние дела Сирии. На территорию Заевфратья возвращена часть американских войск якобы "для охраны нефтевышек". На самом же деле происходит присвоение углеводородного сырья с целью наживы и подпитки антиправительственных сил в регионе. Неприкрытое хищение национального достояния сирийского народа препятствует скорейшему возрождению экономики республики", - сказал Мизинцев в ходе совместного заседания межведомственных координационных штабов РФ и САР по возвращению беженцев и возрождению мирной жизни в Сирии.
Генерал отметил, что Вашингтон пытается доказать легитимность своего присутствия в Сирии, чтобы сохранить возможность "безнаказанного разграбления сирийских недр".
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