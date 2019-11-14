Володин предостерег депутатов от лживых выступлений в Госдуме

"Коллеги, давайте... договоримся, что когда речь идет о хамстве - будем отделять хамство и отсутствие политической культуры от политической партии, фракции, потому что один член партии ошибаться может, а партия ошибаться не должна, потому что там и риски, и ответственность другие", - сказал Володин на пленарном заседании.

"Но если есть хамство, давайте хамство называть хамством, откуда бы оно ни звучало - из какой бы фракции ни был депутат. Не надо использовать думскую трибуну для распространения лжи, клеветы. Если есть факты, отправьте их куда положено, а так получается - спрятались за думский иммунитет, за трибуну. Нам надо подумать, кстати, - ответственность должна быть выше", - отметил он.