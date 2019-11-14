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РИА Новости

Володин предостерег депутатов от лживых выступлений в Госдуме

13:58 14.11.2019 (обновлено: 13:59 14.11.2019)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. Архивное фото
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин предостерег депутатов от использования думской трибуны для клеветнических заявлений и призвал подумать над ответственностью за подобного рода выступления.
"Коллеги, давайте... договоримся, что когда речь идет о хамстве - будем отделять хамство и отсутствие политической культуры от политической партии, фракции, потому что один член партии ошибаться может, а партия ошибаться не должна, потому что там и риски, и ответственность другие", - сказал Володин на пленарном заседании.
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"Но если есть хамство, давайте хамство называть хамством, откуда бы оно ни звучало - из какой бы фракции ни был депутат. Не надо использовать думскую трибуну для распространения лжи, клеветы. Если есть факты, отправьте их куда положено, а так получается - спрятались за думский иммунитет, за трибуну. Нам надо подумать, кстати, - ответственность должна быть выше", - отметил он.
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Госдума РФВячеслав ВолодинРоссияПолитика
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