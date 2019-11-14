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РИА Новости

Кончаловский объяснил, почему рад отставанию России от Запада

13:57 14.11.2019 (обновлено: 23:49 14.11.2019)
38090
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкРежиссер Андрей Кончаловский на XXX церемонии вручения Национальной кинематографической премии "НИКА"
Режиссер Андрей Кончаловский на XXX церемонии вручения Национальной кинематографической премии НИКА
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Режиссер Андрей Кончаловский рассказал в интервью газете "Аргументы и факты", почему рад отставанию России от Запада.

"Мы слишком сильно хотим догнать и перегнать Америку. Слава богу, что мы отстали и никак не можем этого сделать", — сказал он.

По словам Кончаловского, благодаря этому в стране еще остались "традиционные представления о человеческих ценностях".
"Именно мы сейчас сохраняем европейские ценности, которые очень успешно разрушают на Западе. Если так дальше будет продолжаться, пройдет десять-пятнадцать лет, и европейцы будут приезжать в Санкт-Петербург, в Москву, вообще в Россию, чтобы посмотреть, как у них когда-то было", — добавил режиссер.
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КультураАндрей КончаловскийРоссияСША
Популярные комментарии
То, что Россия сейчас по факту является единственной хранительницей христианских, традиционных, ценностей, никак не связано с отставанием России от США. Непродуманное заявление Кончаловского.
14 ноября, 14:19
Владимир Белогорский
1721125
Он правильно сказал, а где живёт - не важно. Часто живущие за границей больше любят Россию и переживают, волнуются о ней, чем живущие тут.
14 ноября, 14:09
Vladimir Kazakov
1620013
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