Кончаловский объяснил, почему рад отставанию России от Запада

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Режиссер Андрей Кончаловский рассказал в интервью газете "Аргументы и факты", почему рад отставанию России от Запада.
"Мы слишком сильно хотим догнать и перегнать Америку. Слава богу, что мы отстали и никак не можем этого сделать", — сказал он.
По словам Кончаловского, благодаря этому в стране еще остались "традиционные представления о человеческих ценностях".
"Именно мы сейчас сохраняем европейские ценности, которые очень успешно разрушают на Западе. Если так дальше будет продолжаться, пройдет десять-пятнадцать лет, и европейцы будут приезжать в Санкт-Петербург, в Москву, вообще в Россию, чтобы посмотреть, как у них когда-то было", — добавил режиссер.
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