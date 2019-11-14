Роскосмос поборется с США на рынке аппаратов для борьбы с раком

МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Предприятия Предприятия Роскосмоса планируют выйти на рынок медицинских аппаратов, применяемых для борьбы с опухолями, со своей разработкой, которая должна стать дешевле и эффективнее американских приборов, сообщается на сайте госкорпорации.

"Интерес к проектам создания аппаратов локальной деструкции опухолей проявили в госкорпорации "Роскосмос" - в Объединенной ракетно-космической корпорации и в Научно-производственном центре автоматики и приборостроения имени академика Н.А. Пилюгина... В партнерстве с компанией "Техносвет", многолетним разработчиком аппаратов локальной деструкции, и при поддержке Минпромторга РФ эти предприятия создали консорциум, цель которого обеспечить независимость российской медицины от иностранной монополии", - говорится на сайте Роскосмоса.

Отечественный аппарат будет строиться по модульному принципу и применять различные методы локальной деструкции - радиочастотной, микроволновой абляции и другие. Настройка на конкретные способы локальной деструкции будет происходить уже в лечебном учреждении.

Разработку консорциум планирует вести за собственные средства. Объем инвестиций оценивается в 120 миллионов рублей. Стоимость будущего отечественного аппарата оценивается в 2 миллиона рублей, что существенно ниже зарубежных аналогов. Первая партия объемом 20 аппаратов должна поступить в клиники в 2022 году, говорится в сообщении.

По оценке центра им. Пилюгина, потенциал роста рынка такой аппаратуры в России составляет 30 процентов в год. К 2026 году он достигнет 1 миллиарда рублей. При этом сейчас российский рынок такого оборудования почти на 100 процентов принадлежит одной из американских компаний, отмечается в сообщении.