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РИА Новости

Роскосмос поборется с США на рынке аппаратов для борьбы с раком

13:54 14.11.2019
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкСтенд с логотипом Федерального космического агентства "Роскосмос"
Стенд с логотипом Федерального космического агентства Роскосмос
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Стенд с логотипом Федерального космического агентства "Роскосмос". Архивное фото
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Предприятия Роскосмоса планируют выйти на рынок медицинских аппаратов, применяемых для борьбы с опухолями, со своей разработкой, которая должна стать дешевле и эффективнее американских приборов, сообщается на сайте госкорпорации.
"Интерес к проектам создания аппаратов локальной деструкции опухолей проявили в госкорпорации "Роскосмос" - в Объединенной ракетно-космической корпорации и в Научно-производственном центре автоматики и приборостроения имени академика Н.А. Пилюгина... В партнерстве с компанией "Техносвет", многолетним разработчиком аппаратов локальной деструкции, и при поддержке Минпромторга РФ эти предприятия создали консорциум, цель которого обеспечить независимость российской медицины от иностранной монополии", - говорится на сайте Роскосмоса.
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Отечественный аппарат будет строиться по модульному принципу и применять различные методы локальной деструкции - радиочастотной, микроволновой абляции и другие. Настройка на конкретные способы локальной деструкции будет происходить уже в лечебном учреждении.
Разработку консорциум планирует вести за собственные средства. Объем инвестиций оценивается в 120 миллионов рублей. Стоимость будущего отечественного аппарата оценивается в 2 миллиона рублей, что существенно ниже зарубежных аналогов. Первая партия объемом 20 аппаратов должна поступить в клиники в 2022 году, говорится в сообщении.
По оценке центра им. Пилюгина, потенциал роста рынка такой аппаратуры в России составляет 30 процентов в год. К 2026 году он достигнет 1 миллиарда рублей. При этом сейчас российский рынок такого оборудования почти на 100 процентов принадлежит одной из американских компаний, отмечается в сообщении.
"Реализация этого проекта сделает онкологическую помощь более доступной и стратегически менее зависимой от иностранных производителей", - добавляется в сообщении Роскосмоса.
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