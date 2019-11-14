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Республика Татарстан
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РИА Новости

Татарстан освоил более 70% средств, выделенных на нацпроекты в 2019 году

13:51 14.11.2019
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© РИА Новости / Константин ЧалабовОткрытый форум "Добрая Казань" пройдет второй раз
Открытый форум Добрая Казань пройдет второй раз
© РИА Новости / Константин Чалабов
КАЗАНЬ, 14 ноя - РИА Новости. Татарстан освоил 18,3 миллиарда рублей или 71,3% средств, выделенных на реализацию нацпроектов на 2019 год, сообщает министерство экономики республики.
"На начало ноября Татарстан в рамках реализации национальных проектов освоил 71,3% от годового плана, или 18,3 миллиарда рублей. В 2019 году республика взяла на себя обязательство по реализации 49 региональных проектов, затрагивающих приоритетные отрасли экономики и социальной сферы", - говорится в сообщении.
По информации министерства, всего на реализацию нацпроектов в Татарстане в 2019 году выделено 25,7 миллиарда рублей, включая 18,1 миллиарда рублей из федерального и 7,6 миллиарда рублей из республиканского бюджетов. На начало ноября поступило 20,7 миллиарда рублей, из них 14,8 миллиарда рублей – из федерального бюджета.
Средства направляются, в частности, на строительство и реконструкцию 341 объекта, проведение чемпиона рабочих профессий "Ворлдскиллс", закупку оборудования и улучшение материально-технической базы для 384 объектов, предоставление мер адресной поддержки, социальных выплат, обучение и другие мероприятия. Заключены 553 госконтракта (98% от годового плана) на общую сумму 13,7 миллиарда рублей (90% от запланированной суммы контрактов – 15,2 миллиарда рублей).
Город Казань
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Минэкономики республики отмечает, что оставшийся объем работ планируется завершить в ближайшие дни. "Взятые на себя обязательства республика выполнит в полном объеме", - подчеркнул министр экономики Татарстана Фарид Абдулганиев.
По данным министерства, на реализацию национальных проектов в Татарстане за 3 года будет направлено 53 миллиарда рублей, в том числе 34,8 миллиарда рублей из федерального бюджета и 18,2 миллиарда рублей из бюджета Татарстана. Ранее президент Татарстана Рустам Минниханов отмечал, что национальные проекты стали логическим продолжением майских указов 2012 года, в которых были определены ключевые направления социально-экономического развития. По его словам, национальные проекты – это стратегическая задача для любого региона, и Татарстан полностью выполняет все заложенные для республики параметры, поскольку это в интересах региона.
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Республика ТатарстанФарид АбдулганиевРустам МиннихановТатарстанЭкономика
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