Татарстан освоил более 70% средств, выделенных на нацпроекты в 2019 году

КАЗАНЬ, 14 ноя - РИА Новости. Татарстан освоил 18,3 миллиарда рублей или 71,3% средств, выделенных на реализацию нацпроектов на 2019 год, сообщает министерство экономики республики.

"На начало ноября Татарстан в рамках реализации национальных проектов освоил 71,3% от годового плана, или 18,3 миллиарда рублей. В 2019 году республика взяла на себя обязательство по реализации 49 региональных проектов, затрагивающих приоритетные отрасли экономики и социальной сферы", - говорится в сообщении

По информации министерства, всего на реализацию нацпроектов в Татарстане в 2019 году выделено 25,7 миллиарда рублей, включая 18,1 миллиарда рублей из федерального и 7,6 миллиарда рублей из республиканского бюджетов. На начало ноября поступило 20,7 миллиарда рублей, из них 14,8 миллиарда рублей – из федерального бюджета.

Средства направляются, в частности, на строительство и реконструкцию 341 объекта, проведение чемпиона рабочих профессий "Ворлдскиллс", закупку оборудования и улучшение материально-технической базы для 384 объектов, предоставление мер адресной поддержки, социальных выплат, обучение и другие мероприятия. Заключены 553 госконтракта (98% от годового плана) на общую сумму 13,7 миллиарда рублей (90% от запланированной суммы контрактов – 15,2 миллиарда рублей).

Минэкономики республики отмечает, что оставшийся объем работ планируется завершить в ближайшие дни. "Взятые на себя обязательства республика выполнит в полном объеме", - подчеркнул министр экономики Татарстана Фарид Абдулганиев.