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РИА Новости

Благовещенский стрелок не состоял на учете в полиции, сообщили в УМВД

13:38 14.11.2019 (обновлено: 13:49 14.11.2019)
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© РИА Новости / Эдуард Глок / Перейти в фотобанкЗдание Амурского колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства в Благовещенске, где произошла стрельба
Здание Амурского колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства в Благовещенске, где произошла стрельба
© РИА Новости / Эдуард Глок
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Студент, устроивший стрельбу в колледже в Благовещенске, на учете в полиции не состоял, характеризовался положительно, сообщается на сайте МВД по региону.
В четверг в колледже строительства и жилищно-коммунального хозяйства в Благовещенске 19-летний студент устроил стрельбу: погиб его ровесник, еще трое молодых людей пострадали. Прибывшие полицейские вступили в перестрелку со злоумышленником, он был заблокирован в аудитории и покончил с собой. СК РФ возбудил уголовное дело об убийстве из хулиганских побуждений. По предварительным данным регионального УМВД, причиной стрельбы стал конфликт между сверстниками.
Здание Амурского колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства в Благовещенске, где произошла стрельба
Вчера, 13:16
Стрельба в колледже Благовещенска: рассказы очевидцев и видео с места
"В связи с поступающими запросами СМИ УМВД России по Амурской области сообщает, что открывший стрельбу в колледже молодой человек на профилактических учетах и за совершение противоправных действий к ответственности не привлекался. По месту жительства и учебы характеризовался положительно", - говорится в сообщении.
Сотрудники правоохранительных органов у здания Амурского колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства в Благовещенске, где произошла стрельба
Вчера, 12:40
В охране колледжа в Благовещенске, где произошла стрельба, нашли нарушения
121010
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Следственный комитет РФСтрельба в благовещенском колледжеУМВДБлаговещенскПроисшествия
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