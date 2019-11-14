Благовещенский стрелок не состоял на учете в полиции, сообщили в УМВД

МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Студент, устроивший стрельбу в колледже в Благовещенске, на учете в полиции не состоял, характеризовался положительно, сообщается на сайте МВД по региону.
В четверг в колледже строительства и жилищно-коммунального хозяйства в Благовещенске 19-летний студент устроил стрельбу: погиб его ровесник, еще трое молодых людей пострадали. Прибывшие полицейские вступили в перестрелку со злоумышленником, он был заблокирован в аудитории и покончил с собой. СК РФ возбудил уголовное дело об убийстве из хулиганских побуждений. По предварительным данным регионального УМВД, причиной стрельбы стал конфликт между сверстниками.
"В связи с поступающими запросами СМИ УМВД России по Амурской области сообщает, что открывший стрельбу в колледже молодой человек на профилактических учетах и за совершение противоправных действий к ответственности не привлекался. По месту жительства и учебы характеризовался положительно", - говорится в сообщении.