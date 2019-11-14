Благовещенский стрелок не состоял на учете в полиции, сообщили в УМВД

"В связи с поступающими запросами СМИ УМВД России по Амурской области сообщает, что открывший стрельбу в колледже молодой человек на профилактических учетах и за совершение противоправных действий к ответственности не привлекался. По месту жительства и учебы характеризовался положительно", - говорится в сообщении.