Синоптики: нынешняя осень в Москве может стать самой теплой в XXI веке

"В текущем тысячелетии теплая погода в период с 12 по 18 ноября отмечалась 9 раз. Последний раз - в 2017 году, когда максимальная температура днем достигала +5..+6 градусов. Ноябрь 2019 года пополнит их число. А осень может оказаться самой теплой в этом столетии и не только", - говорится в сообщении.