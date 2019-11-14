Синоптики: нынешняя осень в Москве может стать самой теплой в XXI веке

МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Осень 2019 года в Москве может оказаться самой теплой в XXI веке, сообщается на сайте "Метеоновости".
Отмечается, что теплая середина ноября - не редкость для московской погоды. Аналогичное тепло за последние 70 лет наблюдалось в 23 случаях, его продолжительность колебалась от 2 до 7 дней.
"В текущем тысячелетии теплая погода в период с 12 по 18 ноября отмечалась 9 раз. Последний раз - в 2017 году, когда максимальная температура днем достигала +5..+6 градусов. Ноябрь 2019 года пополнит их число. А осень может оказаться самой теплой в этом столетии и не только", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что "за ближайшие 3-4 суток в Москве месячная норма по солнечному сиянию будет практически выполнена". "В ноябре в Москве солнце в среднем светит 32 часа, или около одного часа в день", - говорится в сообщении.
Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил РИА Новости, что в четверг в столице ожидается солнечная погода, без осадков и до 7 градусов тепла, что выше климатической нормы.
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