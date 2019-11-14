Наблюдатели ШОС не имеют замечаний к избирательной кампании в Белоруссии

МИНСК, 14 ноя - РИА Новости. Заместитель генсека Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), глава миссии наблюдателей от этой организации на парламентских выборах в Белоруссии Се Сяоюн заявил, что миссия пока не имеет замечаний к ходу избирательной кампании.
"Мы наблюдали некоторые моменты подготовки выборов. У нас нет особо никаких замечаний. Пока все идет нормально", - сказал глава миссии журналистам в четверг.
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Он отметил, что по приглашению МИД Белоруссии миссия наблюдателей ШОС в составе 17 человек ранее прибыла в республику для мониторинга парламентских выборов. Миссия планирует работать в Минске, Могилеве, Бресте, а также в ряде населенных пунктов Минской, Могилевской и Брестской областей. По словам замгенсека ШОС, таким образом наблюдателями будет обеспечен широкий охват избирательных участков, а их оценка выборов будет репрезентативной. Он рассказал, что в четверг состоялась встреча в Центризбиркоме Белоруссии, в ходе которой наблюдателям ШОС подробно рассказали о подготовке проведения выборов.
Выборы в Палату представителей назначены в Белоруссии на 17 ноября. Выборы проходят по мажоритарной системе, в 110 округах выбирают 110 депутатов. По последним данным, число кандидатов в Белоруссии составляет 516 человек. Досрочное голосование на парламентских выборах началось 12 ноября и продлится до 16 ноября включительно, за два дня досрочно проголосовали 11,51% избирателей.
По состоянию на 13 ноября, Центризбирком Белоруссии аккредитовал свыше тысячи международных наблюдателей, большинство из них представляют миссии СНГ и Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ.
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