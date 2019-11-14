Наблюдатели ШОС не имеют замечаний к избирательной кампании в Белоруссии

"Мы наблюдали некоторые моменты подготовки выборов. У нас нет особо никаких замечаний. Пока все идет нормально", - сказал глава миссии журналистам в четверг.

Он отметил, что по приглашению МИД Белоруссии миссия наблюдателей ШОС в составе 17 человек ранее прибыла в республику для мониторинга парламентских выборов. Миссия планирует работать в Минске, Могилеве, Бресте, а также в ряде населенных пунктов Минской, Могилевской и Брестской областей. По словам замгенсека ШОС, таким образом наблюдателями будет обеспечен широкий охват избирательных участков, а их оценка выборов будет репрезентативной. Он рассказал, что в четверг состоялась встреча в Центризбиркоме Белоруссии, в ходе которой наблюдателям ШОС подробно рассказали о подготовке проведения выборов.