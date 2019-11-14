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РИА Новости

Удмуртия вошла в десятку регионов, содействующих развитию конкуренции

13:28 14.11.2019
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CC BY-SA 4.0 / Alexander Ermolaev / Комплекс зданий УдГУИжевск
Ижевск
CC BY-SA 4.0 / Alexander Ermolaev / Комплекс зданий УдГУ
Ижевск. Архивное фото
УФА, 14 ноя - РИА Новости. Удмуртия в рейтинге регионов по уровню содействия развитию конкуренции вошла в десятку лидеров, заняв седьмое место, сообщает пресс-служба главы республики.
Ведомство отмечает, что межведомственной рабочей группой в составе Минэкономразвития России, ФАС России, Банка России и РАНХ и ГС утвержден рейтинг регионов по уровню содействия развитию конкуренции на основе стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации по итогам 2018 года.
"Согласно данным рейтинга, Удмуртия вошла в десятку регионов-лидеров и заняла 7-е место, набрав 91,98%",- сообщает пресс-служба главы Удмуртии.
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В сообщении поясняется, что расчет рейтинга осуществлялся по реализации составляющих стандарта развития конкуренции – по этому критерию Удмуртия находится на 5-м месте, поднявшись на 7 пунктов вверх с 12-го места в 2017 году.
"По второму блоку рейтинга, достижение установленных целевых значений в регионе выполнено на 92,9% от установленных целевых значений стандарта развития конкуренции", - говорится в сообщении.
Отмечается, что кроме того, Минэкономразвития России провело межрегиональное групповое сравнение в соответствии с уровнем социально-экономического развития регионов. В соответствующем групповом рейтинге Удмуртская республика заняла 3-е место.
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Удмуртская РеспубликаФедеральная антимонопольная служба РФМинистерство экономического развития РФУфаУдмуртияРоссияЭкономика
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