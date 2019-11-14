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РИА Новости

Эксперт рассказал о главных рисках авиаотрасли в России

13:21 14.11.2019
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© Depositphotos / aluha123Самолет
Самолет
© Depositphotos / aluha123
Самолет. Архивное фото
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Поддельные лицензии пилотов перестали быть проблемой номер один в российской авиаотрасли и уступили место плохому знанию английского пилотами, заявил РИА Новости бывший авиадиспетчер и эксперт Межведомственного авиационного экспертного совета Виктор Галенко.
Следователи завершили расследование дела о крушении самолета Boeing 737-500 в Казани в 2013 году, где погибли 50 человек, сообщил Следственный комитет РФ в четверг. По данным следствия, командир Boeing Рустем Салихов не имел достаточных навыков пилотирования и был допущен к осуществлению пассажирских перевозок на основании фальсифицированных документов. Также отмечается, что замглавы авиакомпании "Татарстан", чей борт потерпел крушение, Валерий Портнов и шеф-пилот авиакомпании Виктор Фомин не обеспечили должную подготовку Салихова, а вместо этого направили его на получение статуса командира воздушного судна, который он получил в 2012 году.
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По мнению Галенко, сейчас в российской авиации риска, что командир судна или второй пилот имеют поддельные документы, не осталось. "Последние два-три года такой проблемы уже не было. За все эти годы произошло закрытие учебных центров и увольнение пилотов, которые в авиакомпаниях вызывали подозрения. Это был судьбоносный рубеж для авиационного обучения", - сказал он.
"Риск, который остался по настоящий момент, - все инструкции к самолетам написаны на английском языке. У командира и второго пилота английский язык, судя по записям теста, был нулевой. Кроме низкой квалификации они не могли знать руководство по летной эксплуатации. Это одна из главных проблем в российской авиации. Порядка у 70% пилотов уровень английского языка не соответствует современным стандартам. Общение в кабине происходит на английском языке. В силу языкового барьера ситуация на борту из незначительной может перерасти в катастрофическую. Эта проблема не менее серьезна, чем ранее с поддельными пилотскими", - добавил Галенко.
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Собеседник агентства напомнил, что до катастрофы 2013 года в России действовало огромное количество авиационных учебных центров. "Многие из них существовали только на бумаге, но выдавали необходимые документы. По неофициальным данным считалось, что порядка 10% вторых пилотов летают с лицензиями, полученными незаконным путем", - сказал Галенко, заметив, что в результате расследования крушения в Казани было выявлено, что и командир, и второй пилот документы получили незаконно при отсутствии необходимой летной практики.
Кроме того, по словам эксперта, сейчас в отрасли существует другой риск – только порядка 20% выпускников Ульяновского училища гражданской авиации становятся пилотами "по причине крайне низкой подготовки", что приводит к недостатку в стране квалифицированных кадров.
На месте крушения самолета в Казани. Фото с места событий
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Пилот упавшего в Казани в 2013 году самолета летал по фальшивым документам
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Татарстан (авиакомпания)Межведомственный авиационный экспертный советBoeing 737РоссияКазаньБезопасность
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