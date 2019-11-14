Медведев поручил проследить за регионами с проблемами в диспансеризации

МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев поручил Минздраву внимательно относиться к регионам, где есть проблемы с диспансеризацией, в том числе из-за недостаточного обеспечения кадрами или медицинской техникой.
"Мы понимаем значение всех этих мероприятий (профосмотров и диспансеризаций - ред.), понимаем и сложности, которые объективно существуют на Камчатке, на Дальнем Востоке. Но тем не менее все равно нужно выходить на те цифры, которые заложены", - сказал он в ходе заседания правительства о ходе диспансеризации взрослого населения РФ.
Медведев выразил надежду, что совместными усилиями это будет достигнуто. "Прошу Минздрав внимательнее относиться к тем регионам, где есть проблемы с обеспечением кадрами, медицинской техникой, ну, или есть большие сложности в доставке людей или большие расстояния между населенными пунктами. Все это нужно учитывать", - заключил премьер.
Ранее Медведев заявил, что Всероссийская диспансеризация населения, которая пройдет в 2019-2020 годах, должна способствовать улучшению демографической ситуации и предупреждению опасных заболеваний.