Медведев поручил проследить за регионами с проблемами в диспансеризации

"Мы понимаем значение всех этих мероприятий (профосмотров и диспансеризаций - ред.), понимаем и сложности, которые объективно существуют на Камчатке, на Дальнем Востоке. Но тем не менее все равно нужно выходить на те цифры, которые заложены", - сказал он в ходе заседания правительства о ходе диспансеризации взрослого населения РФ.