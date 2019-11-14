МИД предупредил россиян о забастовках в Аргентине и Перу

В Аргентина в провинции Санта-Фе 14 ноября ожидается забастовка муниципальных служащих, в связи с чем будут повышены меры безопасности, возможны сбои в работе государственных органов.

Также в ведомстве отметили, что в ЮАР 15-16 ноября в связи с забастовкой сотрудников будут отменены все рейсы авиаперевозчика South African Airways, ожидаются изменения в расписании аэропортов.