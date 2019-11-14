МИД предупредил россиян о забастовках в Аргентине и Перу

МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Министерство иностранных дел России предупредило россиян о забастовках и повышенных мерах безопасности в Аргентине и Перу.
"Перу – в районе Хунин проходит забастовка шахтеров; повышенные меры безопасности; перекрытие транспортных магистралей", - говорится в сообщении департамента ситуационно-кризисного центра (ДСКЦ) российского МИД в Twitter.
В Аргентина в провинции Санта-Фе 14 ноября ожидается забастовка муниципальных служащих, в связи с чем будут повышены меры безопасности, возможны сбои в работе государственных органов.
Также в ведомстве отметили, что в ЮАР 15-16 ноября в связи с забастовкой сотрудников будут отменены все рейсы авиаперевозчика South African Airways, ожидаются изменения в расписании аэропортов.