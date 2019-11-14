Фирташ затягивает свою экстрадицию в США, заявил глава МИД Австрии

КИЕВ, 14 ноя – РИА Новости. Украинский бизнесмен Украинский бизнесмен Дмитрий Фирташ и его адвокаты затягивают завершение процесса его экстрадиции из Австрии в США, потребовав пересмотра дела, заявил в четверг на брифинге в Киеве федеральный министр европейских, интеграционных и иностранных дел Австрии Александр Шалленберг.

Верховный суд Австрии в июне одобрил экстрадицию украинского бизнесмена Фирташа в США. Американские адвокаты Фирташа Дэн Уэбб и Лэнн Дэвис заявили, что разочарованы таким решением.

"Что касается вопроса с Фирташом, то это (экстрадиция в США – ред.) не затягивается с австрийской стороны. Что касается австрийской стороны, то министерство юстиции уже соответствующее постановление приняло об экстрадиции господина Фирташа, но Фирташ и его адвокаты соответственно затягивают этот процесс и настаивают на пересмотре дела", - сказал Шалленберг.

Он отметил, что до завершения судебных разбирательств завершить процесс экстрадиции невозможно. "После судебных разбирательств, после их завершения, будет принято решение, когда этот процесс (экстрадиции в США – ред.) будет завершен", - сказал Шалленберг.