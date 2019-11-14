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РИА Новости

Фирташ затягивает свою экстрадицию в США, заявил глава МИД Австрии

13:03 14.11.2019
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© AP Photo / Ronald ZakУкраинский бизнесмен Дмитрий Фирташ в суде Вены
Украинский бизнесмен Дмитрий Фирташ в суде Вены
© AP Photo / Ronald Zak
Украинский бизнесмен Дмитрий Фирташ в суде Вены. Архивное фото
КИЕВ, 14 ноя – РИА Новости. Украинский бизнесмен Дмитрий Фирташ и его адвокаты затягивают завершение процесса его экстрадиции из Австрии в США, потребовав пересмотра дела, заявил в четверг на брифинге в Киеве федеральный министр европейских, интеграционных и иностранных дел Австрии Александр Шалленберг.
Верховный суд Австрии в июне одобрил экстрадицию украинского бизнесмена Фирташа в США. Американские адвокаты Фирташа Дэн Уэбб и Лэнн Дэвис заявили, что разочарованы таким решением.
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"Что касается вопроса с Фирташом, то это (экстрадиция в США – ред.) не затягивается с австрийской стороны. Что касается австрийской стороны, то министерство юстиции уже соответствующее постановление приняло об экстрадиции господина Фирташа, но Фирташ и его адвокаты соответственно затягивают этот процесс и настаивают на пересмотре дела", - сказал Шалленберг.
Он отметил, что до завершения судебных разбирательств завершить процесс экстрадиции невозможно. "После судебных разбирательств, после их завершения, будет принято решение, когда этот процесс (экстрадиции в США – ред.) будет завершен", - сказал Шалленберг.
Фирташ был арестован в Вене по запросу США в марте 2014 года и впоследствии освобожден под крупнейший в истории Австрии залог в 125 миллионов евро. США обвинили украинского олигарха и еще пятерых бизнесменов в даче индийским политикам взятки в 18,5 миллиона долларов в обмен на лицензии на разработку месторождений в Индии.
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Дмитрий Фирташ (предприниматель)АвстрияСШАУкраинаВ мире
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