Под Владимиром полиция проверит сообщение о привязанном к столбу мужчине

ЯРОСЛАВЛЬ, 14 ноя – РИА Новости. Полиция во Владимирской области выясняет, кто и за что привязал к столбу мужчину, сообщила РИА Новости представитель УМВД по региону.
В группе "Инцидент Владимирская область" во "Вконтакте" опубликовано сообщение о мужчине, которого привязали к столбу, на его шею повесили табличку с оскорбительной надписью.
"Обращений граждан в полицию по данному факту не поступало. Но после выявления этой видеозаписи в соцсетях назначено проведение проверки, в рамках которой устанавливаются все участники инцидента и все обстоятельства", - прокомментировала представитель ведомства.