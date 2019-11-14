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РИА Новости

Под Владимиром полиция проверит сообщение о привязанном к столбу мужчине

13:02 14.11.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
ЯРОСЛАВЛЬ, 14 ноя – РИА Новости. Полиция во Владимирской области выясняет, кто и за что привязал к столбу мужчину, сообщила РИА Новости представитель УМВД по региону.
В группе "Инцидент Владимирская область" во "Вконтакте" опубликовано сообщение о мужчине, которого привязали к столбу, на его шею повесили табличку с оскорбительной надписью.
"Обращений граждан в полицию по данному факту не поступало. Но после выявления этой видеозаписи в соцсетях назначено проведение проверки, в рамках которой устанавливаются все участники инцидента и все обстоятельства", - прокомментировала представитель ведомства.
Полиция
15 октября, 15:15
Полиция задержала троих мужчин, привязавших жителя Архангельска к столбу
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УМВДВладимирская областьЯрославльПроисшествия
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