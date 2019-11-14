Медведев рассказал о прохождении профосмотра в 2019 году

МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. В 2019 году профосмотр должны пройти более 61 миллиона человек, к 2024 году такими осмотрами планируется охватить 70% граждан страны, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
"В этом году, как и намечено национальным проектом, профосмотр должны пройти более 61 миллиона человек, к 2024 году мы планируем охватить такими осмотрами более 70% граждан нашей страны", - сказал он в ходе заседания правительства, посвященного ходу диспансеризации взрослого населения РФ.
Ранее Медведев заявил, что Всероссийская диспансеризация населения, которая пройдет в 2019-2020 годах, должна способствовать улучшению демографической ситуации и предупреждению опасных заболеваний.