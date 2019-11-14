ГД приняла закон, запрещающий подозреваемым в терроризме состоять в НКО

МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. на пленарном заседании в четверг приняла закон, запрещающий членство в некоммерческих организациях (НКО) лицам, чьи денежные средства заморожены в связи с подозрением в причастности к террористической деятельности. Государственная дума на пленарном заседании в четверг приняла закон, запрещающий членство в некоммерческих организациях (НКО) лицам, чьи денежные средства заморожены в связи с подозрением в причастности к террористической деятельности.

Документ был внесен правительством в июле.

В документе отмечается, что по итогам проведения в 2017-2018 годах национальной оценки рисков финансирования терроризма выявлены случаи участия в руководстве НКО лиц, включенных в перечни организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.

"Законопроектом предлагается ввести... запрет выступать учредителем (участником, членом) некоммерческой организации лицу, в отношении которого межведомственной комиссией по противодействию финансированию терроризма принято решение о замораживании (блокировании) его денежных средств или иного имущества", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.