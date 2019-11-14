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РИА Новости

ГД приняла закон, запрещающий подозреваемым в терроризме состоять в НКО

12:57 14.11.2019
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© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Государственная дума на пленарном заседании в четверг приняла закон, запрещающий членство в некоммерческих организациях (НКО) лицам, чьи денежные средства заморожены в связи с подозрением в причастности к террористической деятельности.
Документ был внесен правительством в июле.
В документе отмечается, что по итогам проведения в 2017-2018 годах национальной оценки рисков финансирования терроризма выявлены случаи участия в руководстве НКО лиц, включенных в перечни организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.
"Законопроектом предлагается ввести... запрет выступать учредителем (участником, членом) некоммерческой организации лицу, в отношении которого межведомственной комиссией по противодействию финансированию терроризма принято решение о замораживании (блокировании) его денежных средств или иного имущества", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.
Отмечается, что такая мера позволит дополнительно оградить некоммерческий сектор от его использования в целях финансирования терроризма, снизит его уязвимость.
Здание Государственной Думы РФ
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