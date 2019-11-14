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Перепись. Все точно
Почему перепись так важна? Кто такие переписчики и как они работают? Как устроена перепись в других странах? Ищем ответы на самые интересные вопросы вместе с экспертами.
2019-11-14T15:21Z
https://ria.ru/20191114/1560922017.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/156092/28/1560922871_5:0:640:357_1036x0_80_0_0_d6042695c45daadb25882b1d9d739f5c.jpg
РИА Новости

Выселение, ограбление, кража ID. Чего и почему боятся участники переписи?

15:00 14.11.2019 (обновлено: 15:21 14.11.2019)
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Перепись. Все точно
Выселение, ограбление, кража ID. Чего и почему боятся участники переписи?
Вчера, 15:00
Почему страх открывать входную дверь во время переписи не имеет под собой оснований? Как формулировка вопроса влияет на отношение респондентов к переписчикам? Каким образом защищаются личные данные участников переписи? Кто и зачем может воспользоваться информацией об участниках переписи? Могут ли по результатам переписи лишить жилья?
В совместном проекте МИА “Россия сегодня” и Всероссийской переписи населения 2020 года мы легко, увлекательно и точно расскажем о том, как устроена перепись населения.
В этом эпизоде разбираемся, кого и почему респонденты охотнее впустят в дом – переписчика или переписчицу? Какой путь проходят ответы участников переписи от планшета или сайта Госуслуг до центра обработки?
Могут ли государство или коммерческие компании использовать данные, полученные в ходе переписи? Почему жильё и имущество респондента не могут отнять по итогам переписи, даже если они не соответствуют нормам?
Ксения Касьянова, руководитель аналитического отдела Медиаофиса Всероссийской переписи населения, препарирует наши страхи и опасения, объясняя, откуда они берутся и почему нерациональны. А Светлана Никитина, начальник управления статистики населения и здравоохранения Росстата, подкрепляет объяснения Ксении фактами, статистикой и примерами из опыта прошлых переписей.
Всё что вы хотели знать о переписи, но… не знали, у кого спросить.
1:20 По каким причинам респонденты боятся открывать дверь переписчикам
5:10 Как во время сбора и обработки ответов участников переписи защищается их личная информация
8:23 Какие данные респондентов в итоге доходят до центра обработки и кто их использует
12:02 Могут ли по итогам переписи отнять жильё, которое не соответствует нормам
15:18 Будут ли переписчики спрашивать об уровне дохода и на основе ответа изымать "лишнее" имущество
Подкаст “Перепись. Все точно!” выходит по четвергам.
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Перепись. Все точноПодкаст
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