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РИА Новости

В ЛНР заявили о бронетехнике украинских силовиков вблизи участка отвода сил

12:07 14.11.2019
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© REUTERS / Oleksandr KlymenkoУкраинские военные на линии соприкосновения в Донецкой области
Украинские военные на линии соприкосновения в Донецкой области
© REUTERS / Oleksandr Klymenko
ЛУГАНСК, 14 ноя - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики зафиксировала бронетехнику в районе подконтрольной Киеву части населенного пункта Золотое вблизи участка отвода сил в Донбассе, заявили в четверг РИА Новости в пресс-службе оборонного ведомства ЛНР.
На встрече контактной группы в Минске 1 октября стороны договорились возобновить процесс разведения сил в районах Петровского и Золотого с 7 октября. Начать отвод сил стороны должны были 9 октября. ДНР и ЛНР в течение трех дней подтверждали готовность начать процесс, однако ответа со стороны украинских силовиков так и не последовало. К отводу сил в Золотом украинские силовики и Народная милиция ЛНР приступили 29 октября. Первого ноября стороны заявили о завершении процесса и начале разминирования на участке.
"Нашей разведкой установлено наличие двух единиц БМП-1 и одной единицы БТР в районе блокпоста ВСУ вблизи района разведения сил и средств Золотое", - сообщили в пресс-службе.
В ведомстве уточнили, что украинские силовики продолжают размещать вооружение и военную технику непосредственно в жилых кварталах. По данным Народной милиции ЛНР, бронетехника украинских силовиков расположена в жилых массивах подконтрольных Киеву населенных пунктов Счастье и Райгородка.
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"Данная информация также подтверждается в ежедневных отчетах наблюдателями спецмиссии ОБСЕ", - добавили в пресс-службе.
В 2016 году контактная группа по урегулированию ситуации на Украине подписала рамочное решение о разведении сил и средств сторон конфликта в Донбассе. Отвод сил в районах населенных пунктов Золотое и Петровское состоялся в 2016 году, в Станице Луганской - в июне 2019 года. Однако уже через время Донецк и Луганск заявили, что украинские силовики продвинулись вглубь участков разведения в районах Петровского и Золотого, и настаивали на устранении нарушений, зафиксированных миссией ОБСЕ.
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