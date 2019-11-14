В ЛНР заявили о бронетехнике украинских силовиков вблизи участка отвода сил

ЛУГАНСК, 14 ноя - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики зафиксировала бронетехнику в районе подконтрольной Киеву части населенного пункта Золотое вблизи участка отвода сил в Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики зафиксировала бронетехнику в районе подконтрольной Киеву части населенного пункта Золотое вблизи участка отвода сил в Донбассе , заявили в четверг РИА Новости в пресс-службе оборонного ведомства ЛНР

На встрече контактной группы в Минске 1 октября стороны договорились возобновить процесс разведения сил в районах Петровского и Золотого с 7 октября. Начать отвод сил стороны должны были 9 октября. ДНР и ЛНР в течение трех дней подтверждали готовность начать процесс, однако ответа со стороны украинских силовиков так и не последовало. К отводу сил в Золотом украинские силовики и Народная милиция ЛНР приступили 29 октября. Первого ноября стороны заявили о завершении процесса и начале разминирования на участке.

"Нашей разведкой установлено наличие двух единиц БМП-1 и одной единицы БТР в районе блокпоста ВСУ вблизи района разведения сил и средств Золотое", - сообщили в пресс-службе.

В ведомстве уточнили, что украинские силовики продолжают размещать вооружение и военную технику непосредственно в жилых кварталах. По данным Народной милиции ЛНР, бронетехника украинских силовиков расположена в жилых массивах подконтрольных Киеву населенных пунктов Счастье и Райгородка.

"Данная информация также подтверждается в ежедневных отчетах наблюдателями спецмиссии ОБСЕ", - добавили в пресс-службе.