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РИА Новости

В Якутии задержали женщину, пытавшуюся вывезти 24 золотых браслета

11:57 14.11.2019 (обновлено: 13:24 14.11.2019)
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© Фото : МВД РоссииПолицейские пресекли незаконный оборот природного золота, остановив для проверки автомобиль в Чурапчинском районе, Якутии
Полицейские пресекли незаконный оборот природного золота, остановив для проверки автомобиль в Чурапчинском районе, Якутии
© Фото : МВД России
Полицейские пресекли незаконный оборот природного золота, остановив для проверки автомобиль в Чурапчинском районе, Якутии
ЯКУТСК, 14 ноя – РИА Новости. Полицейские при досмотре автомашины на федеральной дороге "Колыма" задержали женщину с 24 браслетами из природного золота на сумму около 7,5 миллиона рублей, сообщается на официальном сайте МВД России.

"Сотрудниками отделения экономической безопасности и противодействия коррупции отдела МВД России по Чурапчинскому району совместно с инспекторами управления ГИБДД МВД по республике Саха (Якутия) на 187-м километре федеральной автодороги "Колыма" остановлена автомашина иностранного производства. При личном досмотре пассажиров полицейские обнаружили, что на руки женщины надеты 24 браслета из желтого металла кустарного производства. Экспертиза подтвердила, что они изготовлены из природного золота общим весом около 2,5 килограмма стоимостью около 7,5 миллиона рублей", - говорится в сообщении.

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В результате оперативно-розыскных мероприятий установлено, что жительница Магаданской области планировала вывезти природное золото на юг России для дальнейшего сбыта.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 191 УК РФ. В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Предварительное расследование продолжается", - рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

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Ирина ВолкМВД РФРоссияПроисшествия
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