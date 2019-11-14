В Якутии задержали женщину, пытавшуюся вывезти 24 золотых браслета

"Сотрудниками отделения экономической безопасности и противодействия коррупции отдела МВД России по Чурапчинскому району совместно с инспекторами управления ГИБДД МВД по республике Саха (Якутия) на 187-м километре федеральной автодороги "Колыма" остановлена автомашина иностранного производства. При личном досмотре пассажиров полицейские обнаружили, что на руки женщины надеты 24 браслета из желтого металла кустарного производства. Экспертиза подтвердила, что они изготовлены из природного золота общим весом около 2,5 килограмма стоимостью около 7,5 миллиона рублей", - говорится в сообщении.