СК опубликовал видео с места стрельбы в Благовещенске

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Следственный комитет опубликовал видеозапись из Амурском колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства в Благовещенске , где один из студентов устроил стрельбу.

На кадрах видно, как работают следователи и криминалисты на месте происшествия: проводят съемку, изымают гильзы и другие предметы и заносят информацию в протокол.

В четверг 19-летний студент колледжа открыл стрельбу по находившимся в учебном заведении людям. В результате погиб его ровесник, еще три человека ранены. Пострадавших прооперировали, состояние одного оценивается как тяжелое. Сам стрелок покончил с собой.