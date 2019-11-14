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РИА Новости

МИД Китая призвал все стороны СВПД к сдержанности

11:52 14.11.2019
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкБашня Азади, построенная на одноименной площади в Тегеране
Башня Азади, построенная на одноименной площади в Тегеране
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
Башня Азади, построенная на одноименной площади в Тегеране. Архивное фото
ПЕКИН, 14 ноя – РИА Новости. Китай призывает все стороны СВПД проявить сдержанность и приложить усилия для выполнения и сохранения сделки на фоне начала обогащения урана на иранском ядерном объекте в Фордо, заявил на брифинге в четверг официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.
Главы МИД ФРГ, Франции и Великобритании на встрече в Париже в понедельник обсудили ситуацию вокруг Ирана после заявления президента Ирана Хасана Роухани о том, что с 6 ноября Тегеран в четвертый раз откажется от выполнения обязательств по ядерной сделке и начнет использование центрифуг по обогащению урана на объекте в Фордо путем подачи в них газа. Главы внешнеполитических ведомств "европейской тройки" призвали Иран вернуться к выполнению своих обязательств, подчеркнув, что действия Ирана идут вразрез с четкими положениями СВПД по Фордо и несут потенциально опасные последствия в части распространения.
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"Насколько мне известно, в совместном заявлении, опубликованном европейской стороной 11 ноября, не говорится о том, что они (Франция, Великобритания и Германия – ред.) хотят вновь ввести санкции против Ирана, Китай считает, что произвольное и необдуманное применение санкций или угроз введения санкций не помогут в решении проблемы, диалог и консультации остаются единственным путем", - заявил дипломат, отвечая на вопрос о том, поддержит ли Китай повторное введение санкций против Ирана, если Тегеран отойдет от соблюдения своих обязательств, предусмотренных СВПД.
По его словам, "все стороны СВПД, включая европейскую сторону и Иран, должны проявить сдержанность, придерживаться полного и эффективного выполнения сделки, устранять разногласия в рамках механизмов, предусмотренных соглашением, прикладывать усилия для политико-дипломатического урегулирования"
"Я бы хотел подчеркнуть, что односторонний выход США из иранской сделки и их кампания по оказанию максимального давления на Иран стали причиной кризиса вокруг иранской ядерной проблемы, Вашингтон должен прекратить свои неверные действия, предпринять дипломатические меры и создать условия для снижения напряженности вокруг соответствующей проблемы", - заявил Гэн Шуан.
Михаил Ульянов
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При этом он добавил, что "Китай поддерживает тесные контакты с ЕС, Россией и всеми соответствующими сторонами СВПД по этому вопросу".
Впервые Тегеран отказался от ряда ядерных ограничений в годовщину выхода США из соглашения по иранской ядерной программе – Вашингтон покинул сделку 8 мая 2018 года, Тегеран ответил ровно год спустя, что иранские власти назвали "стратегическим терпением" Ирана.
В 2015 году "шестерка" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Иран объявили о достижении Совместного всеобъемлющего плана действий. Соглашение предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против исламской республики. Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения. Европейские участники сделки стремятся сохранить ее.
Заместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Аракчи
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Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД)Гэн ШуанХасан РоуханиМИД КНРКитайИранВ мире
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