МИД Китая призвал все стороны СВПД к сдержанности

ПЕКИН, 14 ноя – РИА Новости. Китай призывает все стороны Китай призывает все стороны СВПД проявить сдержанность и приложить усилия для выполнения и сохранения сделки на фоне начала обогащения урана на иранском ядерном объекте в Фордо, заявил на брифинге в четверг официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.

Главы МИД ФРГ, Франции и Великобритании на встрече в Париже в понедельник обсудили ситуацию вокруг Ирана после заявления президента Ирана Хасана Роухани о том, что с 6 ноября Тегеран в четвертый раз откажется от выполнения обязательств по ядерной сделке и начнет использование центрифуг по обогащению урана на объекте в Фордо путем подачи в них газа. Главы внешнеполитических ведомств "европейской тройки" призвали Иран вернуться к выполнению своих обязательств, подчеркнув, что действия Ирана идут вразрез с четкими положениями СВПД по Фордо и несут потенциально опасные последствия в части распространения.

"Насколько мне известно, в совместном заявлении, опубликованном европейской стороной 11 ноября, не говорится о том, что они (Франция, Великобритания и Германия – ред.) хотят вновь ввести санкции против Ирана, Китай считает, что произвольное и необдуманное применение санкций или угроз введения санкций не помогут в решении проблемы, диалог и консультации остаются единственным путем", - заявил дипломат, отвечая на вопрос о том, поддержит ли Китай повторное введение санкций против Ирана, если Тегеран отойдет от соблюдения своих обязательств, предусмотренных СВПД.

По его словам, "все стороны СВПД, включая европейскую сторону и Иран, должны проявить сдержанность, придерживаться полного и эффективного выполнения сделки, устранять разногласия в рамках механизмов, предусмотренных соглашением, прикладывать усилия для политико-дипломатического урегулирования"

"Я бы хотел подчеркнуть, что односторонний выход США из иранской сделки и их кампания по оказанию максимального давления на Иран стали причиной кризиса вокруг иранской ядерной проблемы, Вашингтон должен прекратить свои неверные действия, предпринять дипломатические меры и создать условия для снижения напряженности вокруг соответствующей проблемы", - заявил Гэн Шуан.

При этом он добавил, что "Китай поддерживает тесные контакты с ЕС, Россией и всеми соответствующими сторонами СВПД по этому вопросу".

Впервые Тегеран отказался от ряда ядерных ограничений в годовщину выхода США из соглашения по иранской ядерной программе – Вашингтон покинул сделку 8 мая 2018 года, Тегеран ответил ровно год спустя, что иранские власти назвали "стратегическим терпением" Ирана.